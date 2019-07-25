Çorumspor hız kesmiyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1.etap hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanlarla sürdüren Kırmızı-Siyahlılar günü çift idman yaparak tamamladı. Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 08.30’da gerçekleşen sabah antrenmanı düz koşular ile başlarken, çabukluk ve kuvvet çalışması ile sona erdi. Yine Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 17.00’de gerçekleşen akşam antrenmanda ise Teknik Direktör Bahri Kaya taktik çalışmaya ağırlık verirken, bu çalışma esnasında antrenmanı sık sık durdurup futbolcuları uyarması ise dikkatlerden kaçmadı.

Yeni Çorumspor’da hazırlıklar bugün yapılacak olan çift antrenman programı ile devam edecek.

(Ömür SOYTEMİZ)