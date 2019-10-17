Çorumspor hırs küpü!

Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde Tesisler 2 No’lu Saha’da saat 11.00’de başlayan antrenmana tüm futbolcular katıldı. 2 No’lu Saha’da ısınma hareketleri ile başlayan antrenman çabuk-kuvvet çalışması ile devam etti. Daha sonra 1 No’lu Saha’ya geçen Kırmızı-Siyahlı futbolcular burada ise 5’e 2 top kapma çalışması ve yarı sahada hücum varyasyonları üzerine taktik bir çalışma yaptı. Bu çalışma esnasında futbolcuların hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı.

Yeni Çorumspor’da Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıkları bugün yapılacak antrenmanla kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)