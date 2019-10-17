Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 10°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98415
ALTIN
277.411
DOLAR
5.7824
STERLİN
7.5094
EURO
6.4409

Çorumspor hırs küpü!

Yeni Çorumspor’da Pazar günü oynanacak olan Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıkları aralıksız devam ediyor.

Çorumspor hırs küpü!

Yeni Çorumspor’da Pazar günü oynanacak olan Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıkları aralıksız devam ediyor.

17 Ekim 2019 Perşembe 00:05
Çorumspor hırs küpü!

Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde Tesisler 2 No’lu Saha’da saat 11.00’de başlayan antrenmana tüm futbolcular katıldı. 2 No’lu Saha’da ısınma hareketleri ile başlayan antrenman çabuk-kuvvet çalışması ile devam etti. Daha sonra 1 No’lu Saha’ya geçen Kırmızı-Siyahlı futbolcular burada ise 5’e 2 top kapma çalışması ve yarı sahada hücum varyasyonları üzerine taktik bir çalışma yaptı. Bu çalışma esnasında futbolcuların hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı.

Yeni Çorumspor’da Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıkları bugün yapılacak antrenmanla kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)

İlgili Haberler
Güreşçiler Play-Off vizesi arıyor
Güreşçiler Play-Off vizesi arıyor
Osmancık’ta parola 3 puan
Osmancık’ta parola 3 puan
“Favoriyiz, kazanacağız”
“Favoriyiz, kazanacağız”
Hedef mutlak galibiyet
Hedef mutlak galibiyet
Tarsus provası tamam
Tarsus provası tamam
Dr.Sadık Ahmet şampiyon
Dr.Sadık Ahmet şampiyon
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim