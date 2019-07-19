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Çorumspor güç depoluyor

Yeni sezon 1.etap hazırlıklarını Çorum’da sürdüren Kırmızı-Siyahlılar dünü dayanıklılık antrenmanı yaparak tamamladı.

Çorumspor güç depoluyor

Yeni sezon 1.etap hazırlıklarını Çorum’da sürdüren Kırmızı-Siyahlılar dünü dayanıklılık antrenmanı yaparak tamamladı.

19 Temmuz 2019 Cuma 00:10
Çorumspor güç depoluyor

Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde gerçekleşen günün ilk antrenmanı saat 08.30’da Tesisler 1No’lu Saha’da yapıldı. Şuana kadar iç ve dış transferde anlaşma sağlanan tüm futbolcuların katıldığı antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, nabız dayanıklılık antrenmanları ile sona erdi. Yine Tesisler 1 No’luSaha’da saat 17.00’de gerçekleşen akşam antrenmanı ise topla birlikte yapılan dayanıklılık çalışmaları ile tamamlandı.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı çift antrenman programı ile hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)

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