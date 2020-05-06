Mert Ilıman’ın ve taraftarlardan gelen soruları cevaplandıran 22 yaşındaki Çorumlu futbolcu Batuhan Demirel, en büyük hayalinin Çorumspor formasıyla Süper Lig’de oynamak olduğunu söyledi.

AİLEM ARKAMDA DURDU

Küçükken babasıyla Çorumspor’un maçlarına gidip taraftarlık yaptığını belirten Batuhan Demirel, babasının futbolcu olmak istediğini ancak babaannesinin buna izin vermediğini, kendisinin futbolcu olmak istemesinde bunun büyük etken olduğunu söyledi. Genç futbolcu, “Belki de babamın hayalini gerçekleştirdim. Babamın futbolcu olmasına babaannem izin vermemiş. Ama babam, ailem benim arkamda durdular. Bu noktaya gelmemde ailemin de çok büyük katkısı var” şeklinde konuştu.

Genç futbolcu, bugünlere gelene kadar antrenörlüklerini yapan Hüseyin Eğer, Selim Sümer ve Tevfik Zincirci’nin katkılarının büyük olduğunu da ifade ederken, kendilerine teşekkür etti.

HAYALİM SÜPER LİG

Futbolculuk kariyerindeki en büyük hayali ile ilgili soruya da cevap veren Batuhan Demirel, “Benim en büyük hayalimin yarı Çorumspor forması giymekle gerçekleşti zaten. Hayalimin diğer yarısı ise Çorumspor’la birlikte Süper Lig’e yükselmek. Bu hayalimi gerçekleştirdikten sonra Galatasaray’da ve ardından Avrupa’da oynamak isterim” dedi.

YENİ SEZONDA ÖNÜMÜZDE KİMSE DURAMAZ

Sezona iyi başlamalarına rağmen ikinci yarıda yaşadıkları düşüşü şanssızlığa bağlayan Batuhan Demirel, yeni sezonda her şeyin daha iyi olacağına inandığını belirtirken, “Yeni sezonda bu sezonun şanssızlığı olmayacak. Yine iyi başlayıp bu kez iyi bitireceğiz ve 1.Lig’e yükseleceğiz. Önümüzde kimse duramayacak.

Çorumspor bulunduğu her ligde zirveye oynar. Bu yüzden, kimse düşme kelimesini aklına bile getirmesin. Yeni sezonda, yeni statta taraftarımızın da desteği ile hedefe ulaşacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Batuhan Demirel, yeni stadın bu sezonun ikinci yarısında açılması halinde hiç yenilmeyeceklerini de iddia ederek, “Keşke yeni stadımızda oynayabilseydik. O zaman tüm maçlarımızı kazanır, hiç yenilmezdik ve bugün daha iyi bir yerde olurduk” dedi.

HAYALLERİNİZDEN VAZGEÇMEYİN

Altyapıdaki genç futbolculara da seslenen Batuhan Demirel, “Ben de altyapıdan yetiştim. Başkanımız Fatih Özcan ve teknik direktörümüz Bahri Kaya genç futbolcular için çok büyük şans. Bu yüzden, altyapıdaki futbolcu kardeşlerime seslenmek istiyorum. Çok çalışın ve sakın hayallerinizden vazgeçmeyin. Forma sırası bir gün elbet size de gelecek” şeklinde konuştu.

“FATİH ÖZCAN VE BAHRİ KAYA ÇOK BÜYÜK ŞANS”

Çorum Futbol Kulübü’nün genç yeteneği Batuhan Demirel, Başkan Fatih Özcan ve Teknik Direktör Bahri Kaya’nın Çorum için büyük şans olduklarını söyledi.

Fatih Özcan’ın tam bir Çorum fanatiği olduğunu kaydeden Batuhan Demirel, “Başkanımız tam bir baba, ağabey gibi. Çorum için çok büyük bir şans. Onun olduğu her yerde iddia vardır. İnanıyorum ki, hazırlığı 3 yıllık proje sonunda Süper Lig’e çıkacağız. Tüm Çorumluların başkanımıza ve kulübe takıma sahip çıkması lazım” şeklinde konuştu.

Bugüne kadar çalıştığı en iyi teknik direktörün Bahri Kaya olduğunu da kaydeden Batuhan Demirel, “Gençlere çok önem veriyor. Güvendiği futbolcuya gözünü kırpmadan forması teslim ediyor. Bence Çorum için büyük şans. Bahri Hoca ile daha büyük başarılar kazanacağımıza inanıyorum” dedi.

“EN GÜZEL GOLÜM KARACABEY’E”

Profesyonel futbolculuk kariyerinde 2 golü bulunan Batuhan Demirel, “En güzel golün hangisi?” şeklinde yöneltilen bir soruya, “Zaten iki golüm var. Birini geçen sezon Karacabey Belediyespor’a, birini de bu sezon Hacettepespor’a attım. İkisi de kafayla. Hangisi daha güzeldi derseniz, bence Karacabey Belediye’ye attığım gol daha güzeldi” cevabını verdi.

Batuhan’ın 16.dakikada gol attığı maçta Çorum Futbol Kulübü sahasında konuk ettiği Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor’u 4-1 yenmişti. Batuhan, soldan Barış Çiçek’in yaptığı ortada altı pas çizgisinden kafaya topu ağlara yollamıştı.

KAZANDIĞIM İLK PARAYI AİLEME VERDİM

“Futbolcu olmasaydın hangi mesleği yapardın?” şeklinde yöneltilen bir soruya cevap veren Batuhan Demirel, “Tokat’ta BESYO okuyorum. Futbolcu olmasaydın beden eğitimi öğretmeni olurdum” cevabını verdi.

Batuhan, bir izleyicinin, “Kazandığın ilk parayla ne yaptın?” sorusunu da “aileme verdim” diye cevapladı.

UNUTAMADIĞI ÜÇ MAÇ VAR

Batuhan Demirel, profesyonel futbolculuk kariyerinde üç maçı unutamadığını söyledi.

“Unutamadığın bir maç var mı?” şeklinde yöneltilen bir soruyu cevaplayan Batuhan Demirel, “Bir değil de, benim unutamadığım üç maç var. Biri geçen sezon profesyonel futbolculuk kariyerinde ilk golümü attığım Karacabey Belediye maçı, biri Kocaelispor’la oynadığımız play-off yarı final rövanş maçı, diğeri ise tabii ki Adana’da Serik Belediye’yi yenip 2.Lig’e yükseldiğimiz play-off final karşılaşması” dedi.

O DA “ŞANSSIZLIK” DEDİ

Bugüne kadar instagram canlı yayınına katılan diğer futbolculara olduğu gibi, Batuhan Demirel’e de sezonun ikinci yarısındaki düşüşün nedeni soruldu. Batuhan da diğer takım arkadaşları gibi kötü gidişi “şanssızlık” olarak değerlendirdi.

İkinci yarıdaki kötü gidişin nedeniyle ilgili yöneltilen bir soruya cevap veren Batuhan Demirel, “Diğer takım arkadaşlarımın da söyledikleri gibi, bence tamamen şanssızlık. Rahatlıkla kazanabileceğimiz birçok maçta top kaleye girmedi. Dönen toplar hep kalemizde gol oldu. Bence tamamen şanssızlık.

Ama inşallah yeni sezonda şanssızlığımızı da kırıp hedefe ulaşacağız” şeklinde konuştu.

OYNADIĞI ‘EN İYİ 11’

Batuhan Demirel, programın moderatörü Mert Ilıman’ın sorusu üzerine bugüne kadar birlikte oynadığı futbolculardan en iyi 11 yaptı.

Kadroyu 3-5-2 dizilişinde oluşturan Batuhan Demirel, kale için “Sercan Çobanoğlu veya Onur Tekin” derken, savunmayı Osman Bodur, Yakup Yiğit ve Abdullah Karmil’den oluşturdu. Sol kanatta Yasin Dülger, sağ kanatta Mikail Albayrak’a yer veren Batuhan, orta sahaya Muhammed Fettahoğlu, Oğuzhan Yalçın ve Doğancan Davas’ı, ileri ikilide ise Kıvanç Kaya ve Yakup Alkan’ı saydı.

“MİKAİL ALBAYRAK İLE KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMEM”

“Bugüne kadar maçlarda seni çok zorlayan bir futbolcu oldu mu?” şeklinde bir soru yöneltilen Batuhan Demirel, “Karşı karşıya oynarken beni çok zorlayan bir futbolcu olmadı. Ama bizim takımda Mikail ağabey ile antrenmanlarda karşı karşıya geldiğimizde bayağı bir zorluyor. Açıkçası, rakip olarak sahada Mikail ağabey ile karşı karşıya oynamak istemem” cevabını verdi.

Batuhan, “Bu sene takım olarak en çok zorlandığınız maç?” sorusuna da “Sezonun ilk yarısında Zonguldak Kömürspor’la oynadığımız maç” cevabını verdi. Genç futbolcu, “1-0 yenik duruma düştük. Saha zemini de çok kötüydü ama 2-1 kazanmıştık” dedi.

“FETTAHOĞLU’NDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM”

Batuhan Demirel, “Futbolculuğunla ilgili eksik yönlerin neler?” şeklinde yöneltilen bir soruya cevap verirken, “Daha hızlı oynamam lazım. Bu konuda kendimi geliştirmem gerektiğini biliyorum. İnşallah bu eksiğimi de giderip daha iyi olacağım” şeklinde ifadeler kullandı.

Stoperde de oynayabildiğini belirten Batuhan Demirel, “Ön liberoda da çok rahatım, stoperde de. Geçen sezon ön liberoda birlikte oynadığım Muhammed Fettahoğlu’ndan çok şey öğrendim. Fettahoğlu bana çok şey kattı. Çok iyi bir ön libero” dedi.

DAVİD LUİZ VE N’GOLO KANTE

Batuhan Demirel, en beğendiği futbolcu ile ilgili bir soruya cevap verirken, “Hem stoper, hem de orta sahada oynadığım için iki futbolcu söylemek istiyorum. Stoperde Davud Luiz, orta sahada ise N’Golo Kante’yi çok beğeniyorum” dedi.

Batuhan’ın beğendiği Luiz ve Kante, İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea’da oynuyorlar.

Batuhan Demirel, “Süper Lig’de en beğendiğin forvet?” sorusuna da Trabzonspor’un golcüsü Alexander Sörloth’un ismini söylerken, “Ben Gençlerbirliği’ndeyken forvet oynadım ve üç kez gol kralı oldum” dedi.