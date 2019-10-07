Çorumspor elmas buldu: 2-1

STAT: Karaelmas Kemal Köksal.

HAKEMLER: Cihan Ataş ***, Sefa Özcan ***, Okan Akbal ***

4.HAKEM: Gökhan Alkayalar.

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Mustafa **, Ramazan **, Cenk **, Hakan *, Emre Can * (Dk. 74 Kaptan Kaan *), İsmail * (Dk. 82 Tezcan *), Onurcan * (Dk. 80 Metin *), Görkem **, Mehmet Gürkan *, Muammer *, Serhat **

YEDEKLER: Onur Muhammet, Muhammet Sait, Oğuzhan, Atakan.

TEKNİK SORUMLU: Serkan Afacan.

YENİ ÇORUMSPOR: Onur ***, Ertuğrul ***, Ferdi ***, Murat ***, Eren ***, Batuhan ** (Dk.55 Emrah **), Hakan * (Dk.46 Mikail **), Kerem Çağatay ***, Kıvanç ***, Mert Ilıman ***, Murathan *** (Dk.86 Muhammed Çoban)

YEDEKLER: Reşat, Oğuz, Oktay, Kerem Pala.

TEKNİK SORUMLU: Bahri Kaya

GOLLER: Dk.41 Serhat (Zonguldak), Dk. 64 Murathan, Dk. 77 Emrah (Yeni Çorumspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Serhat (Zonguldak)

SARI KARTLAR: Muammer, Cenk, Hakan (Zonguldak), Onur (Yeni Çorumspor)

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk 5 mücadelesi veren Yeni Çorumspor üçüncü deplasman maçını da kazandı. Zonguldak Kömürspor’u hem de geriye düştüğü maçta ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yenen Yeni Çorumspor haftayı galibiyetle kapatıp moral buldu.

Önceki hafta sahasında Pendikspor’a 2-0 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşatan Yeni Çorumspor, Zonguldak Kömürspor karşısında sahaya rotasyonlu bir kadro ile çıktı. Teknik patron Bahri Kaya, kırmızı kart cezalısı Osman’ın yerine savunmanın göbeğinde Murat’a görev verirken, Kerem Pala’yı kulübeye çekip kaptan Hakan Yağmurkaya’ya forma verdi. Rahatsız olan Muhammed Rıdvan Öztürk’ün yerine Batuhan görev yaparken, Emrah’ın yerinde de Murathan ilk 11’de yer aldı.

Yağmur nedeniyle ağırlaşan bir zeminde oynanan maçta iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, Yeni Çorumspor ilk yarının ilk bölümlerinde gole daha yakın taraf görünümünde oynamasına rağmen gol evsahibi ekipten geldi. 41.dakikada sağdan yapılan ortada Serhat kale alanı içerisinden golü atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıyı yenik kapatan Yeni Çorumspor ikinci yarıya Hakan’ın yerine Mikail değişikliği ile başladı. Bu değişiklik Yeni Çorumspor’un hücum gücünü artırırken, 64.dakikada Mikail’in pasında Murathan ceza sahası içerisinde sol çaprazdan savunmaya rağmen golü atarak skora denge getirdi.

Galibiyet golünü düşünen Zonguldak Kömürspor karşısında ani ataklarla ikinci golü arayan Yeni Çorumspor, 77.dakikada Yine Mikail’in pasında bu kez Emrah’la golü bulup yenik durumdan 2-1 öne geçti.

Golden sonra oyun disiplininden kopan ve şuursuzca Yeni Çorumspor kalesine yüklenen Zonguldak Kömürspor karşısında farkı artıracak goller için net fırsatlar yakalayan Yeni Çorumspor farkı kaçırmasına rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Büyük bölümü yağmur altında oynanan maçta aldığı galibiyetle puanını 12’ye yükselten Yeni Çorumspor, bu sezon deplasmandaki üçüncü maçını da kazandı. Sahasında ilk kez yenilen Zonguldak Kömürspor ise 10 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 6: Yeni Çorumspor’un rakip ceza sahasının sol köşesinden kazandığı serbest vuruşta Ertuğrul kaleyi düşündü, az farkla üstten aut.

DAKİKA 19: Zonguldak Kömürspor atağı çıkarken orta sahada topu kapan Murathan hızla rakip yarı alana geçip soldan içeri girdi, çapraz pozisyonda karşı karşıya iken uzak köşeyi düşündü, top taca gitti.

DAKİKA 24: Zonguldak Kömürspor atağında, sağdan Görkem ortaladı, penaltı noktası ile kale alanı arasındaki boşluktan Ramazan kafayı vurdu, yandan aut.

DAKİKA 41 (GOL): Zonguldak Kömürspor golü buldu. Sağdan Görkem’in ortasında kale alanı içerisinde Serhat kafayı vurdu: 0-1.

DAKİKA 62: Zonguldak atağında, Serhat ceza yayının gerisinden vurdu, kaleci Onur yatarak topa sahip oldu.

DAKİKA 64 (GOL): Yeni Çorumspor’un beraberlik golü geldi. Ani gelişen atakta, Emrah’ın ceza yayından şutunda savunmaya çarpan top penaltı noktasının soluna açıldı, Mikail şık bir topuk pasıyla Murathan’ı gördü, Murathan hem de savunmaya rağmen bekletmeden uzak köşeye vurdu: 1-1

DAKİKA 76: Zonguldak Kömür sağdan serbest vuruş kazandı. Arka direğe yapılan ortada Mehmet Gürkan uygun durumda kafayı vuramadı.

DAKİKA 77 (GOL): Yeni Çorumspor ikinci golü buldu. Sağdan Mikail’in ortasında Emrah penaltı noktası üzerinde dönerek vurdu: 2-1.

DAKİKA 83: Sağdan gelişen Yeni Çorumspor atağında, Mikail ortaladı, penaltı civarında Emrah dokundu, kaleci çıkardı.

(Hüseyin AŞKIN)