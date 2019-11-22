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Çorumspor deplasmanda daha iyi

Yarın 14.hafta maçında Sarıyer’e konuk olacak olan Yeni Çorumspor, deplasman maçlarında daha başarılı bir performans sergiliyor.

Çorumspor deplasmanda daha iyi

Yarın 14.hafta maçında Sarıyer’e konuk olacak olan Yeni Çorumspor, deplasman maçlarında daha başarılı bir performans sergiliyor.

22 Kasım 2019 Cuma 01:11
Çorumspor deplasmanda daha iyi

Sarıyer, geride kalan 13 haftalık periyotta sahasında oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak 9 puan toplarken, Yeni Çorumspor ise deplasmanda çıktığı 6 maçta 5 galibiyet alarak 15 puan toplarken, tek yenilgisini Hekimoğlu Trabzon karşısında 2-1’lik skorla aldı.

Yeni Çorumspor deplasmanda oynadığı maçlarda sırasıyla İnegölspor’u 2-1, Sancaktepe Futbol Kulübü’nü 1-0, Zonguldak Kömürspor’u 2-1, Hacettepe’yi 3-1’le geçerken, Hekimoğlu Trabzon’a 2-1 kaybetti. Kırmızı-Siyahlılar, deplasmanda oynadıkları son maçta Şanlıurfaspor’u 2-0 mağlup ettiler.

Teknik direktör Bahri Kaya ve öğrencileri, 13 maçta topladıkları 25 puanın 10’unu ise iç sahada aldılar.

(Hüseyin AŞKIN)

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