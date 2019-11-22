Çorumspor deplasmanda daha iyi

Sarıyer, geride kalan 13 haftalık periyotta sahasında oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak 9 puan toplarken, Yeni Çorumspor ise deplasmanda çıktığı 6 maçta 5 galibiyet alarak 15 puan toplarken, tek yenilgisini Hekimoğlu Trabzon karşısında 2-1’lik skorla aldı.
Yeni Çorumspor deplasmanda oynadığı maçlarda sırasıyla İnegölspor’u 2-1, Sancaktepe Futbol Kulübü’nü 1-0, Zonguldak Kömürspor’u 2-1, Hacettepe’yi 3-1’le geçerken, Hekimoğlu Trabzon’a 2-1 kaybetti. Kırmızı-Siyahlılar, deplasmanda oynadıkları son maçta Şanlıurfaspor’u 2-0 mağlup ettiler.
Teknik direktör Bahri Kaya ve öğrencileri, 13 maçta topladıkları 25 puanın 10’unu ise iç sahada aldılar.
(Hüseyin AŞKIN)