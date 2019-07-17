Çorumspor çift çalıştı

Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde gerçekleşen günün ilk antrenmanı saat 08.30’da Tesisler 1 No’luSaha’da yapıldı. Mikail Albayrak dışında anlaşma sağlanan tüm futbolcuların katıldığı antrenman düz koşular ile başlarken, daha sonra açma germe hareketleri ile sona erdi. Yine Tesisler 1 No’luSaha’da saat 18.00’de gerçekleşen günün ikinci antrenmanı ise ısınma hareketleri ile başladı. Çabuk-kuvvet çalışması ile tamamlandı.

Kırmızı Siyahlılar bugün yapacağı çift antrenman programı ile hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)