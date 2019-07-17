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Çorumspor çift çalıştı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1.etap çalışmalarına start veren Yeni Çorumspor, dünü çift antrenman yaparak geçirdi.

Çorumspor çift çalıştı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1.etap çalışmalarına start veren Yeni Çorumspor, dünü çift antrenman yaparak geçirdi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 00:10
Çorumspor çift çalıştı

Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde gerçekleşen günün ilk antrenmanı saat 08.30’da Tesisler 1 No’luSaha’da yapıldı. Mikail Albayrak dışında anlaşma sağlanan tüm futbolcuların katıldığı antrenman düz koşular ile başlarken, daha sonra açma germe hareketleri ile sona erdi. Yine Tesisler 1 No’luSaha’da saat 18.00’de gerçekleşen günün ikinci antrenmanı ise ısınma hareketleri ile başladı. Çabuk-kuvvet çalışması ile tamamlandı.

Kırmızı Siyahlılar bugün yapacağı çift antrenman programı ile hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)

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