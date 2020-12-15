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Çorumlu yüzücü madalyaları topladı

Ankara Aykon Akademi Spor Kulübü’nün Çorumlu yüzücüsü Ahmet Kağan Üstünay, Kırşehir’de düzenlenen Türkiye Türkcell Bölgesel Kısa Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda madalyaları topladı.

Spor 15.12.2020, 20:01
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Çorumlu yüzücü madalyaları topladı

Ankara Aykon Akademi Spor Kulübü’nün Çorumlu yüzücüsü Ahmet Kağan Üstünay, Kırşehir’de düzenlenen Türkiye Türkcell Bölgesel Kısa Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda madalyaları topladı.

Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Türkcell Bölgesel Kısa Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası 11-13 Aralık tarihleri arasında Kırşehir’de yapıldı. Türkiye genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada Ankara Aykon Spor Kulübü’nün Çorumlu sporcusu Ahmet Kağan Üstünay, 100 metre ve 6 kulvarda yapılan bayrak yarışlarında Türkiye birincisi olmayı başardı. Üstünay ayrıca 50 metre serbest yarışlarında ise Türkiye ikincisi olurken, 100 metre serbest yarışta ise Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.(Spor Servisi)

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