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Çorumlu üç güreşçi kamp için Antalya’da

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2020 faaliyet programında yer alan Serbest Güreş A Milli Takımı Antalya’da kampa girdi.

Spor 05.08.2020, 20:17
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Çorumlu üç güreşçi kamp için Antalya’da

19 Ağustos’a kadar devam edecek kampa Teknik Direktör İsak İbraykhanov 10 sıklette 31 güreşçi davet etti. Çorumlu antrenör Abdullah Çakmar’ın teknik kadroda yer aldığı kapa Ankara ASKİ’nin Çorumlu 57 kilo güreşçisi Ahmet Peker’le birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un Çorumlu güreşçileri Selim Kozan (65 kilo) ve Fatih Erdin de (86 kilo) katıldı.

(Hüseyin AŞKIN)

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