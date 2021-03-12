Çorumlu tekvandocular İstanbul’da madalya peşinde

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan 8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (Turkish Open) İstanbul’da devam ediyor. 17 Mart’ta sona erecek olan turnuvada 46 ülkeden toplam 1590 sporcu madalya mücadelesi veriyor. Bu önemli turnuvada Çorum’u büyükler kategorisinde Bahar Gençlik Spor Kulübü’nden Gözde Gökmen 46 kiloda temsil ederken, gençler kategorisinde ise Çorum Gençlik Spor Kulübü’nden Lütfican Arduç 59 kiloda, Altın Hamle Gençlik Spor Kulübü’nden M.Caner Beşikci 46 kiloda ve Çorum Gençlik Spor Kulübü’nden Senanur Yanar 49 kiloda temsil edecekler.

Antrenörler İlhan Aşkın ve Arif Atak nezaretinde önceki gün İstanbul’a giden Çorumlu tekvandocular madalya ile Çorum’a dönmenin planını yapıyor.

(Spor Servisi)

