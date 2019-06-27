Çorumlu raketler fırtına gibi başladı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Küçükler takım ve ferdi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası dün Çorum'da başladı. Tevfik Kış Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonada Kızlarda 25, erkeklerde ise 26 takım mücadele ederken, Çorum'dan ise Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Spor İhtisas takımı madalya mücadelesi veriyor. Erkeklerde mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü A takımı Abdullah Gürbüz, Mehmet Akif Aktaş, Uğurcan Dursun ve Yiğit Furkan Şimşek'li kadrosu ile grubundaki maçlarda Elazığ Belediye Ulaşımspor ve Ankara Çankara Üniversitesi takımlarını 3-0'lık skorlarla yenerken, Abdurrahman Gürbüz, Arda Kekillioğlu, İsmail Eren Alıcı ve Muhammet Fatih Candan'dan oluşan B takımı da grubundaki maçlarda İzmir Mavi Egespor'u 3-1 Ankara Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 takımlarını yenerek ana tabloya yükselmeyi başardı.

Çorum'un bir diğer temsilcisi Spor İhtisas takımı ise erkekler kategorisinde Ege Bolat, Hamza Deniz Onat, Kadir Yılmaz'lı kadrosu ile Kocaeli Trakerspor'u 3-1, Beşiktaş'ı 3-0 Tuzla Belediyespor'u da 3-1 yenerek gruptan birinci olarak ana tabloya yükseldi.

Bayanlarda Çorum Belediyesi Gençlikspor A takımı Aybüke Banu Şimşek, Elif Naz Aktaş, Elizan Başar ve Ezel Arslan'la kadrosu ile Tekirdağ Çerkezköy Belediyespor'u 3-1, Elazığ Ulaşımspor B takımını ise 3-0 yenerek gruptan birinci olarak, B takımı Asude Tuba Şimşek, Mine Şevval Cingöz ve Rabia Yücesoy'lu kadrosu ile Muğla Büyükşehir Belediyespor, KKTC Karşıyaka Anamoruspor ve İTÜ Geliştirme Vakfı takımlarını 3-0 yenerek gruptan birinci olarak çıktı ve ana tabloya yükseldi.

Şampiyonada bugün sabah seansında ikinci tur eleme ve ardından ise çeyrek final, yarı final ve son olarak final maçları ile sona erecek. Bu maçların ardından ise ferdi ve çiftler kategorisinde müsabakalarda ilk turlar oynanacak.

(Rıfat KARA)