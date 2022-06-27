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Çorumlu raketler Bulgaristan’ı salladı… 8 gümüş, 2 bronz madalya

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Spor İhtisas Kulübü sporcularının yer aldığı Yıldız ve Genç Masa Tenisi Milli takımları Bulgaristan'dan 8 gümüş, 2 bronz madalya ile döndü.

Spor 27.06.2022, 23:52
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Çorumlu raketler Bulgaristan’ı salladı… 8 gümüş, 2 bronz madalya

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Masa Tenisi Balkan Şampiyonası Bulgaristan'da yapıldı. Albena kentinde gerçekleşen Balkan Şampiyonası'nda Çorum'un masa tenisi branşındaki iki güzide kulübü Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Spor İhtisas Kulübü'nün sporcuları milli takım forması ile mücadele ettiler. 

ÇORUMLU RAKETLERDEN 8 BALKAN İKİNCİLİĞİ
Yıldız ve Gençler kategorisinde Çorumlu raketlerden 8 sporcu Balkan ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attılar. 
Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcularından Arda Kekillioğlu ve Görkem Öçal yıldız çift erkekler kategorisinde, aynı kulüpten Uğurcan Dursun partneri Hakan Işık ile birlikte genç çift erkekler kategorisinde, Spor İhtisas Kulübü'nden Asu Ayça Şenyuva partneri Sena Kaplan ile birlikte double genç çift kızlar kategorisinde Balkan ikincisi olarak gümüş madalya kazanan isimler oldu. Ayrıca Uğurcan Dursun ve Yiğit Furkan Şimşek'in yer aldığı genç erkek milli takımı ile  Spor İhtisas Kulübü sporcularından Büşra Demir, Asude Tuba Şimşek ve Aybüke Banu Şimşek'in yer aldığı yıldız kız milli takımı Balkan ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. 
DEMİR VE ŞİMŞEK BALKAN ÜÇÜNCÜSÜ
Öte yandan Spor İhtisas Kulübü'nün başarılı sporcularından Büşra Demir ve Aybüke Banu Şimşek ise milli takım forması ile ferdi müsabakalarda Balkan üçüncüsü olarak bronz madalya kazandılar.
KUŞGÖZ'DEN TEŞEKKÜR
Spor İhtisas Kulübü Başkanı, antrenörü ve aynı zamanda milli takımlar antrenörü Mesut Kuşgöz, Balkan Şampiyonası'nın sona ermesinin ardından teşekkür mesajı yayınladı.
Yıldız ve genç milli takımın Bulgaristan'da elde ettiği başarının önemine değinen Mesut Kuşgöz, bu başarıda emeği geçenlere de teşekkür etti. Spor İhtisas Kulübü bünyesinde yetişen sporcuların milli takımda gösterdikleri performanstan dolayı gurur duyduğunun da altını çizen Kuşgöz, "Sporcuların yetişmesinde büyük bir emeği olan Yusuf hocama, bu zamana kadar büyük bir emek veren Sedef Kuşgöz'e, Derya Tuncel'e, Muammer Kaya'ya ve ekip arkadaşlarıma ve son olarak zor şartlar altında yılmadan, yorulmadan çalışan emek veren sporcularımıza sonsuz teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. 


 (Rıfat KARA)
 

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