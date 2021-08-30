Çorumlu Milli Takım Antrenörü’nün sporcusu Dünya Şampiyonu oldu

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) tarafından Almanya’nın Weiden kentinde düzenlenen Modern Pentatlon Biathle-Triathle Dünya Şampiyonası’nda, hemşehrimiz Feyyaz Velidedeoğlu Milli Takım’da antrenör olarak yer aldı. Velidedeoğlu’nun yetiştirdiği sporculardan Mustafa Sertkaya, U11 erkekler triathle (atış, yüzme, koşu) kategorisinde Dünya şampiyonluğunu kazandı.

Feyyaz Velidedeoğlu, sıfırdan yetiştirdiği sporcusu Mustafa Sertkaya’nın Dünya şampiyonu olması üzerine büyük bir sevinç yaşarken, kendi sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı. Açıklamasında, tam 4 yıl çalıştıklarını ve emeklerinin karşılık bulduğunu ifade eden Velidedeoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Yılların emeği sonuç buldu, Rabbime çok şükürler olsun. Tam 4 yıl çalıştık, azim ve hırs başarıyı getirdi. Dile kolay, 4 yıl. Yüzmeyle başladık, koşu ve atış çalıştık. Hikayemiz çok güzel. Yıllara neler yığdırdık. Yere geldi bazı antrenmanlarda ağladık, yeri geldi güldük. Ama en güzel duyu nedir biliyor musunuz? Sıfırdan yetiştirip bu güzel günü görmek.

Temelinden performansına kadar, gün gün, saat saat hayatımızı sporculara adadık. Zor şartları da gördük ama üzülmedik, yıkılmadık. Rabbim bütün çocuklarıma, ülkemize başarılar nasip etsin.”

(Hüseyin AŞKIN)

