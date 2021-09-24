Çorumlu Milli Takım Antrenörü’nün sporcuları bu kez Avrupa Şampiyonu

Modern pentatlon antrenörü, hemşehrimiz Feyyaz Velidedeoğlu’nun yetiştirdiği sporcular ülkemize madalya kazandırmaya devam ediyorlar. Mustafa Sertkaya’nın Geçtiğimiz ay Almanya’nın Weiden kentinde düzenlenen Modern Pentatlon Biathle Triathle Dünya Şampiyonası’nda, U11 erkekler kategorisinde (atış, yüzme, koşu) altın madalya kazanmasının üzerinden 1 ay geçmişken, bu kez Avrupa’da iki altın madalya geldi.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) tarafından İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen Modern Pentatlon Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden ve antrenörlüklerini hemşehrimiz Feyyaz Velidedeoğlu’nun yaptığı sporculardan Mustafa Sertkaya ile Aylin Yılmaz, U11 yaş kategorisinde şampiyon oldular.

(Hüseyin AŞKIN)

