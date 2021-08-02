Çorumlu milli raketler erkeklerde 9, kızlarda 15. oldu

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan U15 Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası Hırvatistan’ın Varazdin kentinde yapıldı. Şampiyonaya Türkiye ile birlikte erkeklerde 35, kızlarda ise 33 ülke katıldı. Milli takım forması ile Çorum Spor İhtisas Kulübü’nden Ege Bolat, Yiğit Furkan Şimşek, Asude Tuba Şimşek ve Aybüke Banu Şimşek, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden ise Uğurcan Dursun mücadele etti. İlk 8’e kalmayı Polonya karşısında kaybeden erkek milli takımı 9-16 sıralama maçında Portekiz’i 3-2 yenerek İsveç ile beraber Avrupa 9.luğunu elde etti. U15 kız milli takımı ise Çekya´yı 3-2 yenerek Avrupa 15.si oldu.

Ferdi maçlarda, Teklerde, Çiftlerde ve Karışık Çiftlerde milli sporcular başarılı olamayarak elendiler. En iyi sonucu U15 Çift erkeklerde son 16 turuna kadar yükselmeyi başaran Uğurcan Dursun/Mustafa Nebhan çifti elde etti. Bunun dışında yine U15 Çift Erkeklerde Ege Bolat/Yiğit Furkan Şimşek ile U15 Çift Kızlarda Nihat Nebhan/Asude Tuba Şimşek çiftleri son 32 turuna kadar ilerlemeyi başardılar.

(Bülent USLU)

