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Çorumlu Kazım Konak Çorumspor’a rakip oldu

Çorum futbolunun yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan kaleci antrenörü Kazım Konak, yeni sezonda Yeni Çorumspor’un ligdeki rakiplerinden Bakspor’da kaleci antrenörü olarak göreve başladı.

Çorumlu Kazım Konak Çorumspor’a rakip oldu

Çorum futbolunun yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan kaleci antrenörü Kazım Konak, yeni sezonda Yeni Çorumspor’un ligdeki rakiplerinden Bakspor’da kaleci antrenörü olarak göreve başladı.

19 Temmuz 2019 Cuma 00:08
Çorumlu Kazım Konak Çorumspor’a rakip oldu

Çorumspor altyapısında futbola başladıktan sonra kısa bir dönem Çorumspor’da profesyonel futbol oynadıktan sonra futbolculuk kariyerini sonlandıran Kazım Konak daha sonra farklı kulüplerde kaleci antrenörlüğü görevini üstlendi. İlk olarak Ankara temsilcisi Gençlerbirliği’nde görev alan Kazım Konak, daha sonra 8 dönem Fenerbahçe’de bu görevi yerine getirdi. Zeytinburnu, Osmanlıspor ve Hacettepe’de de görev alan Konak, son olarak Yeni Çorumspor’un da rakibi olan Bakspor’da kaleci antrenörlük görevine getirildi.

(Ömür SOYTEMİZ) Başkanı ve aynı zamandaantrenör Ali Haydar Teke, “Altyapıdan denenmek üzere çağırdığımız sporcular ile sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdik. Bu doğrultuda çalışmalarımız haftanın 3 günü şeklinde devam edecek. Maddi arayış içerisindeyiz bu desteğin sağlanması durumunda dış transferde önemli isimleri kadromuza katıp yeni sezonda şampiyonluğa oynamak istiyoruz” dedi.

(Rıfat KARA)

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