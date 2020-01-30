Çorumlu hakemler atletik testten geçtiler

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Ankara bölgesine bağlı illerde görev yapan hakemleri atletik teste tabi tuttu. Ankara’da yapılan teste Çorum’dan Klasman Hakemleri Celal Bayraklı ve Ahmet Ecevit, Klasman Yardımcı hakemleri Özcan Genel ve Emre Alagöz, Bayan Bölgesel Hakem Nuriye Çınar ile Bölgesel Yardımcı hakemler Oğuzhan Kocaçoban ve Samet Arabacı katıldılar. Atletik testi başarıyla tamamlayan hakemler daha sonra MHK tarafından düzenlenen seminerde yer aldılar.

Çorum Bölgesi Klasman Gözlemcisi Recai Kuzey ile Bölgesel Lig Gözlemcileri Durmuş Buyruk ve Mustafa Bıçakçı’nın da katıldığı seminerde daha önce hazırlanan pozisyonlar izlettirilerek hakemlere yapılan hatalar ve uygulamada yaşanan sorunlar hakkında bilgiler verildi.

İl Hakem Kurulu Başkanı Recai Kuzey Klasman hakemlerinin atletik test ve seminerden başarı ile geçtiklerini belirterek liglerde görev almaya devam edeceklerini söyledi.

(Rıfat KARA)