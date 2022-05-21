Çorumlu güreşçiler Fransa’yı salladı

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen ve Fransa’nın Normandiya kentinde devam eden ISF Gymnasiade (Dünya Okul Sporları Olimpiyatlarında, Türkiye’yi temsil eden Çorumlu iki güreşçi de madalya aldı. Ferhat Yiğit ikinciliği elde ederken, Murat Yılmaz üçüncü oldu.

İskilip Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi ve aynı zamanda Belediye İskilipspor Kulübü güreşçisi olan “Sarı Fırtına” lakaplı Ferhat Yiğit, serbest stil 70 kiloda mindere çıktı. Elemlerdeki tüm rakiplerini yenen Ferhat Yiğit, finalde yenilince, ikinci oldu ve gümüş madalya ile teselli oldu. Büyük bir başarıya imza atan Ferhat Yiğit, madalya koleksiyonuna bir de olimpiyat gümüşü ekledi.

Spor Lisesi öğrencisi ve aynı zamanda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi olan Murat Yılmaz ise, serbest stil 65 kiloda mindere çıktı. Madalya müsabakasını kazanan Uğur Yılmaz, üçüncü oldu ve ülkemize bronz madalya kazandırdı.

(Hüseyin AŞKIN)

