Çorumlu futbolcu Cebrail Karayel G.Saray yolunda

Geçtiğimiz sezon Altay’da 1.Lig şampiyonluğu yaşayan ve bu sezon da Süper Lig’de takımının vazgeçilmez oyuncularından olan Cebrail Karayel’in ismi Galatasaray ile anılıyor. 27 yaşındaki deneyimli sağ bek için Galatasaray’ın devre arasında Altay’ın kapısını çalacağı konuşuluyor.

Bu sezon Altay formasıyla tamamı ilk 11’de olmak üzere 9 maça çıkan ve 800 dakika süre alan Cebrail Karayel, 3 golün asistini yaparken, 2 sarı kart gördü. Performansıyla göz dolduran ve daha şimdiden transfer döneminin gözde oyuncuları arasında yer almasına kesin gözüyle bakılan Mikail Karayel, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci’den sonra Çorum’un Süper Lig’deki ikinci temsilcisi durumunda.

CEBRAİL KARAYEL KİMDİR?

15 Ağustos 1994 Sungurlu doğumlu olan Cebrail Karayel, futbola 2006’da Ankara temsilcisi Bugsaşspor’un altyapısında başladı. 2012-2013 sezonunda, o zamanlardaki adıyla Osmanlıspor'un altyapısında forma giyen Cebrail Karayel, 2013-2016 yılları arasında Osmanlıspor'un A takımında yer aldı. Başkent ekibinde fazla forma şansı bulayan Cebrail, Bugsaş ve Adliyespor'da kiralık dönemler geçirdi. 2013-16 arası dönemi sadece 1 sezon hariç Bugsaşspor'da kiralık geçiren Cebrail, 2016'da da bonservisiyle Bugsaş’a transfer oldu.

2018'e kadar Ankara'da forma giyen Cebrail Karayel, 2018'de Şanlıurfaspor'un yolunu tuttu. Şanlıurfaspor’da geçen 1.5 sezonun ardından Ankara'ya dönen Çorumlu futbolcu, bu kez Ankaragücü forması giydi.Ocak 2019'dan Ocak 2021’e kadar Ankaragücü forması giyen ve bu süreç içinde Süper Lig deneyimi de yaşayan Cebrail Karayel, geçtiğimiz sezonun devre arasında Altay’a transfer oldu.

Altay ile TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşayıp Süper Lig'e yükseldi ve İzmir ekibinin bu sezon da vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor.

(Hüseyin AŞKIN)

