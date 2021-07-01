Çorumlu boksör Rus rakibini nakavt etti!

Çorum’un Alaca ilçesi Gökören köyü nüfusuna kayıtlı olan Abhazya vatandaşı Bzagua Enver Aydoğan, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Krılya Sovetov çok fonksiyonlu spor kompleksinde düzenlenen Profesyonel Boks Dünya Sıralaması Yükselme Turnuvasında, Abhazya Cumhuriyeti adına ringe çıktı. Rus boksör Viktor Ivanov ile 79,5 kiloda karşılaşan Çorumlu boksör, Abhazya Devlet Televizyonu ile Rus kanalı Sportivnıy’den canlı yayınlanan müsabakayı nakavtla kazandı.

(Spor Servisi)

