Çorumlu boksör, Moskova’da 2. maçını da kazandı
Abhazya’nın profesyonel boksörü Çorumlu Enver Aydoğan (Bzagua) Moskova’da Abhazya adına çıktığı 2. boks maçından da ringden galibiyetle ayrıldı.
Spor 27.11.2021, 22:40
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Çorum, Alaca ilçesi Gökören köyü nüfusuna kayıtlı, Türkiye ve Abhazya çifte vatandaşı Enver Aydoğan (Bzagua) Rus rakibi Artem Vychkin'i 6 rauntta teknik üstünlükle 6-0 yenerek başarısına bir yenisi ekledi.
26 Kasım'da Moskova'da profesyonel kariyerinde ikinci maçında Rus Vikto Artem Vychkin'i 6-0 yenen Enver Bzagua, Sputnik başta olmak üzere Rus haber kanallarında geniş yer buldu.
Bilindiği üzere 27 Haziran 2021 Pazar günü Rusyanın başkenti Moskova şehrinin “Krılya Sovetov” çok fonksiyonlu spor kompleksinde 79.5 kg yarı ağır sıklette Profesyonel boks dünya sıralaması yükselme boks turnuvasında Rus Viktor Konkin’i yenmişti.
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