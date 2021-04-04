Çorumlu atletler yarı final vizesi aldı

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm Geliştirme Projesi İl Karmaları Bölgesel 2.Kademe yarışları 3 Nisan Cumartesi günü Çorum’da yapıldı. Millet Bahçesi’nde gerçekleşen yarışlara Çorum’un yanı sıra Ankara, Bolu, Karabük, Bilecik, Düzce, Çankırı, Kastamonu ve Kırşehir’den 105 sporcu katıldı. Çorum’dan ise 13 sporcu madalya mücadelesi verdi. 6 kategoride gerçekleşen yarışlarda 2000 metre 2006-2007 kızlar kategorisinde ilk 3 sırayı Ankaralı sporcular aldı. Birincilik kürsüsüne Nisa Naz Sarı, ikincilik kürsüsüne Melisa Kalır, üçüncülük kürsüsüne ise Yağmur Şimşek çıktı. Bu kategoride takım sıralamasında ise zirve 12 puanla Ankara’nın olurken, 39 puanlı Bilecik ikinci, 64 puanlı Kırşehir ise üçüncü oldu. 2000 metre 2006-2007 erkekler kategorisinde ise Çorumlu atlet Ömer Barış Şahin 6 dakika 26 saniyelik derecesi ile zirvede yer aldı. Karabük’ten Mustafa Emir Çınar ikinci olurken, yine Çorum’dan Yiğit Talha Çakıcı ise 6 dakika 50 saniyelik derecesi ile üçüncü olmayı başardı. Bu kategoride Çorum takımı 17 puanla birinci, 37 puanla Kırşehir ikinci, 55 puanla Bolu ise üçüncü oldu.

1500 metre 2007-2008 doğumlu kızlar kategorisinde birinci Ankara’dan Hamide Naz Kırtaş, ikinci Karabük’ten Tuğçe Emici olurken, Çorumlu sporcu Irmak Anar ise 5 dakika 40 saniyelik derecesi ile üçüncü oldu. Takım sıralamasında Ankara 10 puanla birinci, Çorum 20 puanla ikinci, Karabük ise 21 puanla üçüncülüğü elde etti. 1500 metre 2008-2009 erkekler kategorisinde Çorumlu sporcu Kazım Berk Hoşgör 5 dakika 1 saniyelik derecesi ile birincilik kürsüsüne çıkarken, Ankara’dan Yağız Şipar ikinci, yine Ankara’dan Deniz Köstekli üçüncü oldu. Bu kategoride ise takımlar sıralamasında zirve 18 puanla Ankara’nın olurken, 45 puanlı Çorum ikinci, 47 puanlı Bilecik ise üçüncü oldu.

Çorumlu sporcuların yer almadığı 3000 metre U18 kız ve erkek yarışlarında ise kızlarda zirve Karabük’ün olurken, Bolu ikinci oldu. Erkeklerde ise Bolu birinci, Karabük ikinci, Bilecik ise üçüncü olmayı başardı.

Yarışlar sonunda düzenlenen ödül töreninde Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Çorum’a gelen tüm sporcuları yarışlarda gösterdiği performanslarından ötürü tebrik ederken, 13 Nisan’da Didim’de yapılacak yarı final yarışlarında mücadele edecek sporculara başarı dileklerini iletti.

(Rıfat KARA)

