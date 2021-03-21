Çorumlu atletler Bolu’da kürsüye çıktı

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm Geliştirme Projesi ve İl Karmaları Bölgesel Kros Grup Birinciliği 20-21 Mart tarihleri arasında Bolu’da yapıldı. Ülke genelinden 30’a yakın takım, 100’e yakında sporcunun mücadele ettiği yarışlarda Çorum’u 3 kategoride 13 sporcu temsil etti. İlk gün gerçekleşen 2008-2009 doğumlu 1500 metre kız-erkek yarışlarında kızlarda Irmak Anar 5 saniye ile üçüncülüğü kaçırarak dördüncü oldu. 2008-2009 1500 metre erkek yarışlarında ise ilk iki sırayı Ankaralı sporcular alırken, Çorum’dan Kazım Berk Hoşgör 5 dakika 2 saniyelik derecesi ile üçüncü olarak kürsüye çıkan ilk sporcu oldu. Bu kategoride Çorum takımı kızlarda ikinci, erkeklerde ise üçüncü oldu.

Pazar günü gerçekleşen 2006-2007 2000 metre erkekler yarışına Çorumlu sporcular damga vurdu. İlk iki sırayı Çorum’dan Ömer Barış Şahin 6 dakika 26 saniye ve Mustafa Eren Boran 6 dakika 27 saniyelik derecesi ile alırken, üçüncü ise Karabük’ten Mustafa Emir Çınar 6 dakika 34 saniyelik derecesi ile elde etti. Bu kategoride de Çorum takımı takımlar sıralamasında birinciliği elde etti.

Kategorilerinde derece yapan sporcular 3 Nisan’da Çorum’da gerçekleşecek olan ikinci grup merkezinde yarışmaya hak kazandılar.

(Spor Servisi)

