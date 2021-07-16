Çorumlu 4 atletten 12 madalya

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Naili Moran U16 Atletizm Bölge Festivali 14-15 Temmuz tarihleri arasında İstanbul, Trabzon, İzmir, Ankara, Gaziantep, Mersin ve Erzurum olmak üzere 7 bölgede yapıldı. 158 atletin yarıştığı Trabzon bölgesinde Çorum takımı antrenör Onur Çağlan önderliğinde 12 atlet ile madalya mücadelesi verdi. Kıyasıya geçen yarışlar sonunda 2009 doğumlu Çorumlu atletlerden kızlarda Irmak Anar 60 metrede birinci, uzun atlamada birinci ve 1500 metrede ikinci olmayı başarırken, Feyza Ceren Ardıç ise uzun atlamada birinci, yüksek atlamada ikinci ve 60 metrede üçüncü olarak tamamladı.2009 doğumlu erkekler kategorisinde Kemal Emre Sucu uzun atlamada birinci, yüksek atlamada birinci, 60 metrede ikinci olurken, Ömer Karadereli ise 60 metrede birinci, uzun atlamada ikinci ve yüksek atlamada üçüncü olmayı başardı.

Bu sonuçların ardından Kemal Emre Sucu genel sıralamada ikincilik kürsüsüne çıkarken, Ömere Karadereli, Feyza Ceren Ardıç ve Irmak Anar ise üçüncülük madalyasının sahibi oldu.

(Rıfat KARA)

