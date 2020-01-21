Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
123556
ALTIN
296.868
DOLAR
5.9355
STERLİN
7.7356
EURO
6.5867

Çorumlu 11 güreşçi Türkiye Şampiyonası vizesi aldı

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan U15 Küçük Yıldızlar Serbest Stil Grup Birincilikleri Balıkesir, Muş ve Amasya’da yapıldı.

Çorumlu 11 güreşçi Türkiye Şampiyonası vizesi aldı

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan U15 Küçük Yıldızlar Serbest Stil Grup Birincilikleri Balıkesir, Muş ve Amasya’da yapıldı.

21 Ocak 2020 Salı 00:36
Çorumlu 11 güreşçi Türkiye Şampiyonası vizesi aldı

Amasya ve Muş’ta mindere çıkan Çorumlu güreşçilerden 11’i kilolarında ilk 10’a girerek Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Amasya’da düzenlenen müsabakalara 352 güreşçi katılırken, İskilipli güreşçilerden Ferhat Yiğit 57 kilonun finalinde Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Mertcan Yıldırım’ı yenerek birinci oldu. 38 kiloda Mustafa Karabuğa (İskilip) ve 68 kiloda Ferdi Korkmaz (İskilip) madalya müsabakasını kaybederek beşinciliği elde ederlerken, müsabakalara Çorum’dan ferdi olarak katılan Efe Can Damatoğlu ise dokuzuncu olup Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Muş’ta düzenlenen grup birinciliğinde ise 438 güreşçi mindere çıktı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçilerinden 48 kiloda Yasin Seherli ve 75 kiloda Hasan Ali Küçük birinci oldular. 85 kiloda Oğuzhan Çam, 41 kiloda Mustafa Kaplan ve 57 kiloda Salih Efe Nalıncı beşinciliği elde ederken, 52 kiloda S.Can Diler ile 62 kiloda Mahmut Özcan dokuzuncu olup Türkiye şampiyonası vizesi aldılar.

İlgili Haberler
Karatecilerden madalya yağmuru
Karatecilerden madalya yağmuru
Güler, Türkiye ikincisi
Güler, Türkiye ikincisi
“Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız”
“Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız”
“Çok değerli bir galibiyet aldık”
“Çok değerli bir galibiyet aldık”
“Tüm sorumluluk benim”
“Tüm sorumluluk benim”
Sultanlar avantajı kaptı: 3-1
Sultanlar avantajı kaptı: 3-1
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim