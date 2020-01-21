Çorumlu 11 güreşçi Türkiye Şampiyonası vizesi aldı

Amasya ve Muş’ta mindere çıkan Çorumlu güreşçilerden 11’i kilolarında ilk 10’a girerek Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Amasya’da düzenlenen müsabakalara 352 güreşçi katılırken, İskilipli güreşçilerden Ferhat Yiğit 57 kilonun finalinde Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Mertcan Yıldırım’ı yenerek birinci oldu. 38 kiloda Mustafa Karabuğa (İskilip) ve 68 kiloda Ferdi Korkmaz (İskilip) madalya müsabakasını kaybederek beşinciliği elde ederlerken, müsabakalara Çorum’dan ferdi olarak katılan Efe Can Damatoğlu ise dokuzuncu olup Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Muş’ta düzenlenen grup birinciliğinde ise 438 güreşçi mindere çıktı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçilerinden 48 kiloda Yasin Seherli ve 75 kiloda Hasan Ali Küçük birinci oldular. 85 kiloda Oğuzhan Çam, 41 kiloda Mustafa Kaplan ve 57 kiloda Salih Efe Nalıncı beşinciliği elde ederken, 52 kiloda S.Can Diler ile 62 kiloda Mahmut Özcan dokuzuncu olup Türkiye şampiyonası vizesi aldılar.