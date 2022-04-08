Çorum’la Tokat, Spor İl Müdürlerini değişiyor… Eğer Tokat’a, Çağlar Çorum’a

2004 yılından beri Çorum’da, Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan, hemşehrimiz, Haşim Eğer’in Tokat’a tayini çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, artık Spor İl Müdürlerinin kendi illerinde görev yapamayacağına dair yeni bir karar aldı. Karar nedeniyle, Çorumlu olan ve 2004 yılından beri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürüten Haşim Eğer, Tokat’a tayin edilirken, Tokatlı olan Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ın tayini de Çorum’a çıktı. Görev yer değişimlerinin önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

EĞER 2004’TEN BERİ ÇORUM’DA

1964 Çorum doğumlu olan Haşim Eğer, 1989 yılında, girdiği Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde, Mecitözü İlçe Spor Müdürlüğü, 2000-2004 yıllara ırasında Eskişehir Şube Müdürlüğü görevlerini yürütürken, 2004’te Çorum’a talini çıktı ve 4 Ocak’ta göreve başladı.

2008 yılında, Konya Gençlik ve spor İl Müdürlüğü’ne atanan Eğer, 1 yıl sonra Çorum’a döndü ve o zamandan beri de aralıksız olarak görevinin başında.

1971 Tokat doğumlu olan Cemil Çağlar ise, 2014 yılından beri, aralıksız olarak Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürütüyor. Çağlar, devlet memurluğu hayatında, daha önce farklı kurumlarda da görev yaptı.

(Hüseyin AŞKIN)