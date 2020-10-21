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Çorum FK'de Kovid-19 testleri negatif çıktı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum FK'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Spor 21.10.2020, 00:03
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Çorum FK'de Kovid-19 testleri negatif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, Çorum FK oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara PCR testi yapıldığı belirtildi. 

Açıklamada, test sonuçlarının negatif çıktığı ifade edildi. 

Çorum FK'de 12 Ekim'de yapılan testlerde 1 futbolcu ile 2 kulüp personelinin Kovid-19'a yakalandığı tespit edilmişti. 

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