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Çorum’dan üç takım 2.Lig için başvurdu

Yeni sezon için Türkiye 2.Voleybol liglerine başvurular sona erdi. Kadınlarda Çorum Voleybol ile Osmancık Belediye, erkeklerde ise Sungurlu Belediyespor başvuru yaptı.

Spor 15.06.2020, 21:01
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Çorum’dan üç takım 2.Lig için başvurdu

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun lige katılım bedelleri ödenmesi konusunda kulüplere verdiği süre dün sona erdi. 15 Haziran itibariyle lige katılmak isteyen kulüpler Türkiye Voleybol Federasyonu’na başvurularını yaptı. Geçtiğimiz sezon Çorum’u Kadınlar 2.Voleybol Ligi’nde temsil eden Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol Spor Kulübü 3 bin lira olan katılım bedeli ile gerekli evrakları dün Türkiye Voleybol Federasyonu’na göndererek yeni sezonda da Çorum’u 2.Lig’de temsil etmeye devam edecekler.

Öte yandan Çorum Voleybol ve Osmancık Belediyespor’un yanı sıra Çorum’u Erkekler 2.Voleybol Ligi’nde temsil etmek isteyen Sungurlu Belediyespor da dün katılım bedeli ile gerekli evrakları federasyona göndererek başvurusunu yaptı. Ancak Sungurlu Belediyespor geçtiğimiz sezon Bölgesel Lig’de mücadele ettiği için başvurusu değerlendirmeye tabi tutulacak.

(Spor Servisi)

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