“Çorum’dan puanla dönmek istiyoruz”

Geçtiğimiz hafta sahasında lider Manisa FK’ya 2-0 yenilerek 20 puanda kalan İnegölspor’da Teknik Direktör Özgür Şahin, “Manisa’yı puansız göndermeye gücümüz yetmedi” ifadesini kullanırken, yarınki Çorum FK maçında sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak istediklerini söyledi.

Özgür Şahin’i, Manisa FK ve yarınki Çorum FK maçlarıyla ilgili açıklaması şöyle: “Manisa Futbol Kulübü’nün zaten oyunsal gücünü ve oyuncu kalitesini biliyorduk. Hafta başından beri ona uygun hazırlandık. Sporcular ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler ama mücadelemiz Manisa’yı puansız göndermeye yetmedi. Sahada mücadele eden sporcularıma teşekkür ediyorum. Lig burada bitmiyor devam ediyor. Önümüzde zorlu bir Çorum maçı var. Ona en iyi şekilde hazırlanıp, inşallah oradan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz.”

(Spor Servisi)