“Çorum’dan puanla dönmek istiyoruz”

Takım olarak morallerinin yerinde olduğunu kaydeden Bülent Akan, maç öncesinde yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz hafta evimizde aldığımız Sarıyer galibiyetinin ardından Çorum deplasmanında mücadele edeceğiz.

Çok sıkı bir 10 gün bizi bekliyor. Çünkü Çorum maçının ardından hafta içinde evimizde Bodrumspor, hafta sonunda ise Van deplasmanında oynayacağız. Çorum maçı öncesi 3 oyuncumuz sakat ama her şeye rağmen puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Futbolcuların moralleri yerinde” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

