Çorum’dan Özgür Yılmaz milli takım vizesi aldı

Milli takım seçmeleri adı altında Ankara’da düzenlenen Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden Özgür Yılmaz Türkiye dördüncüsü olarak milli takıma seçildi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 5-6 Haziran tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Taha Akgül Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 3 sporcuyla madalya mücadelesi verdi. Ülke genelinden çok sayıda raketin mücadele ettiği şampiyonada Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden Özgür Yılmaz Türkiye dördüncüsü olarak milli takıma seçilmeyi başardı.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün diğer sporcularından Emir Baha Sönmez onuncu olurken, Umut Baha Dursun ise şampiyonayı onüçüncü olarak tamamladı.

(Spor Servisi)

