“Çorum’dan iyi bir skorla döneceğiz”

Sarıyer’le oynamaları gereken maçın ertelenmesinin, takıma sonradan katılan oyuncuların hazırlanması için avantaj olduğunu kaydeden Nazım Gülay, “Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı karar sonrası hafta içi mesaisinde karşılaşacağımız Sarıyer maçının ileri bir tarihe ertelenmesi tüm programımızı değiştirdi. Bu bizim için takımımıza geç katılan oyuncuların hazırlanması için bir avantaj oldu. Diğer taraftan ise Bayburt maçının ardından deplasmana gitmemiz ise dezavantaj oldu.

Pazar günü, sezon başı büyük bütçelerle şampiyonluğa kurulan, her mevkide özellikli oyuncuları olan, hedefli bir takımla zor bir maç bizi bekliyor. Tek hedefimiz puan veya puanlar Çorum’dan mutlu dönmek.

Oyuncularımız her maça, her hafta final maçı gözüyle ve sorumluluğu ile hazırlanıyor. Hafta sonuna en iyi şekilde hazırlanıp, Turgutlu’ya iyi bir skorla döneceğiz” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

