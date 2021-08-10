Çorum’dan Akbatu Türkiye 3.sü oldu

Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Geleneksel Türk Okçuluğu Açık Hava Minikler Türkiye Şampiyonası Bölge Elemeleri Konya’da yapıldı. Çeşitli yaş kategorilerinden 1700’e yakın sporcunun katıldığı eleme müsabakalarında Çorum Okçuluk ve Spor Kulübü’nden Abdullah Kaan Demirkan, Ecrin Naz Ölçer, Yiğit Musab Akbatu madalya mücadelesi verdi. Kıyasıya geçen müsabakalar sonunda 12-13 yaş grubunda mücadele eden Yiğit Musab Akbatu Türkiye 3.sü olmayı başararak milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Konu hakkında açıklama yapan Çorum Okçuluk ve Spor Kulübü Başkanı Erkan Teryakioğlu, “Başarımızın sırrı samimiyet, dürüstlük ve disiplin. Biz büyük bir aileyiz bunun yanın sıra antrenmanlarda da iyi çalışınca başarı kendiliğinden geliyor. Çorum’da okçuluk sporunun yayılmasına öncülük ettik ve bugün itibariyle Türkiye’de tanınmış kulüpler arasına girdik. Temennimiz Çorum’da da okçuluk tesislerinin kurulması ve ata sporumuzun Çorum’da daha hızlı gelişmesidir” ifadelerine yer verdi.

(Rıfat KARA)

