Çorum’dan 6 sporcu madalya mücadelesi veriyor

Uluslararası Vuşu-Kungfu Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Avrasya Balkan Vuşu Kungfu Şampiyonası dün Ankara’da başladı. Şampiyonada Çorum’dan Bekir Bolat ve Merve Dilekçi antrenör olarak görev yaparken, Albayrak Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Kulübü’nden Şengül Sezek, Mimarsinan Ortaokulu Gençlik Spor Kulübü’nden Hüsna Arlı, Anadolu Gençlik Kültür ve Spor Kulübü’nden Fatma Sudenaz Zeytin, Ayşe Mert ve Mehmet Yılmaz, 19 Mayıs Gençlik Eğitim ve Spor Kulübü’nden Furkan Tiryaki mücadele edecek.

Şampiyona hakkında açıklama yapan Vuşu İl Temsilcisi Bekir Bolat, maddi imkansızlıklardan dolayı 21 sporcu yerine 6 sporcu ile mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirtirken, tüm yaşanan olumsuzluklara rağmen 6 sporcu ile de madalya mücadelesi vereceklerinin de altını çizdi.

(Rıfat KARA)