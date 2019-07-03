Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100201
ALTIN
259.212
DOLAR
5.6350
STERLİN
7.1225
EURO
6.3656

Çorum’dan 6 sporcu uluslararası turnuvada

15 Temmuz Uluslararası Kyokushin Karate-do Open Turnuvası bugün Ankara’da başlıyor. Turnuvada Çorum’dan 6 sporcu milli takım adına ülkemizi temsil edecek olup, iki de antrenör görev yapacak.

Çorum’dan 6 sporcu uluslararası turnuvada

15 Temmuz Uluslararası Kyokushin Karate-do Open Turnuvası bugün Ankara’da başlıyor. Turnuvada Çorum’dan 6 sporcu milli takım adına ülkemizi temsil edecek olup, iki de antrenör görev yapacak.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:10
Çorum’dan 6 sporcu uluslararası turnuvada

Bekir Bolat ve Melike Özkarakaş’ın antrenör olarak görev yapacakları milli takımda Çorum’dan yıldız kızlar 30 kiloda Dilara Kaya (Anadolu Gençlik Kültür ve Spor kulübü), 35 kiloda Şevval Ela Uğur (Anadolu Gençlik ve Kültür Spor Kulübü), 45 kiloda İrem Ahıskalı (Anadolu Gençlik ve Kültür Spor Kulübü), genç kızlar 50 kiloda Nisanur Eker (Anadolu Gençlik ve Kültür Spor Kulübü) ve genç kızlar 55 kiloda Elif Fitnat Aydoğmuş (19 Mayıs Gençlik ve Spor Kulübü) Türkiye’yi temsil edecekler.

İlgili Haberler
Melike Çelebi Türkiye ikincisi
Melike Çelebi Türkiye ikincisi
Milliler, Dünya Şampiyonası öncesinde Çorumlu badmintoncularla kamp yaptı
Milliler, Dünya Şampiyonası öncesinde Çorumlu badmintoncularla kamp yaptı
Barış Boyar ve Hilmi Can Şimşek Balkan Şampiyonası’nda
Barış Boyar ve Hilmi Can Şimşek Balkan Şampiyonası’nda
İskilip sahasında sona doğru
İskilip sahasında sona doğru
Bakan "Para yok" dedi
Bakan "Para yok" dedi
Nermin Hoca Spor Akademi’de yaz dönemi çalışmaları tam gaz
Nermin Hoca Spor Akademi’de yaz dönemi çalışmaları tam gaz
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim