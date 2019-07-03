Çorum’dan 6 sporcu uluslararası turnuvada

Bekir Bolat ve Melike Özkarakaş’ın antrenör olarak görev yapacakları milli takımda Çorum’dan yıldız kızlar 30 kiloda Dilara Kaya (Anadolu Gençlik Kültür ve Spor kulübü), 35 kiloda Şevval Ela Uğur (Anadolu Gençlik ve Kültür Spor Kulübü), 45 kiloda İrem Ahıskalı (Anadolu Gençlik ve Kültür Spor Kulübü), genç kızlar 50 kiloda Nisanur Eker (Anadolu Gençlik ve Kültür Spor Kulübü) ve genç kızlar 55 kiloda Elif Fitnat Aydoğmuş (19 Mayıs Gençlik ve Spor Kulübü) Türkiye’yi temsil edecekler.