Çorum’dan 4 sporcu final biletini aldı

Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler B Kategorisi (kız-erkek) Bilek Güreşi Grup Birinciliği 29-31 Mart tarihleri arasında Çorum’da yapıldı. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara 20 okuldan 122 sporcu katılırken, Çorum’u ise 16 sporcu temsil etti. 2 gün süren müsabakalara Mecitözü’nde eğitim gören öğrenciler damga vurdu. Mecitözü Anadolu Lisesi’nde eğitim gören Rabia Güngören sağ ve sol kol 60 kiloda, Mecitözü Şehit Mahmut Daştan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören Görkem Öner de sağ kol 75 kiloda birinci olarak finallere kalma başarısı gösteren ilk sporcular olurken, yine Mecitözü Mecitözü Şehit Mahmut Daştan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Emre Güngören sağ kol +75 kiloda, Mecitözü Anadolu Lisesi’nden Bedirhan Özbek sağ kol 50 kiloda ikinci olarak 6-7 Mayıs tarihleri arasında Karabük’te yapılacak olan finallere gitmeye hak kazanan isimler oldu.

Sol kol kategorisinde mücadele eden Güzel Sanatlar Lisesi’nden Derya Aydın 65 kiloda üçüncü, Sündüs Sümeyye Tekgözoğlu 55 kiloda yedinci, Mecitözü Anadolu Lisesi’nden İrem Özerdem 45 kiloda dördüncü, Simge Gezici +65 kiloda dördüncü, Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Emin Maraz 55 kiloda yedinci, 60 kiloda Latif Durak yedinci, sağ kol kategorisinde ise Mecitözü Anadolu Lisesi’nden Bünyamin Durmuşbaş 70 kiloda beşinci olarak ilk 10’da yer almayı başaran Çorumlu sporcular oldular.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.



(Rıfat KARA)

