Çorum’dan 3 yıldız güreşçi Dünya Şampiyonası’nda mindere çıkacak

Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de düzenlenecek olan Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası’nda, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden de 3 güreşçi milli mayo ile Türkiye’yi temsil edecek.

Bugün başlayacak ve 25 Temmuz’da sona erecek Dünya Şampiyonası’nda, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri serbest stilde milli mayoyu giyecek. Şampiyonada, Bekir Kesen 45 kiloda, Resul Doğan 51 kiloda, Barış Ünsal da 60 kiloda mindere çıkacak.

Türkiye Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, teknik sorumlu Turan Ceylan nezaretinde, serbest stilde Türkiye’yi temsil edecek diğer güreşçiler ve sıkletleri ise şöyle: Alperen Turan (45), Abdullah Toprak (55), Serhat Büber (65), Cengizhan Ramazan Doğan (71), Murat Doğan (80), Rıfat Eren Gıdak (92) ve Hakan Büyükçıngıl (110)

(Hüseyin AŞKIN)

