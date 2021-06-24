Çorum’dan 16 judocu milli takım seçmelerine katılacak

Judo İl Temsilcisi Hüseyin Üstündağ’ın yaptığı açıklamaya göre, seçmelere Çorum’dan antrenörler Hakan Taştan, Merve Kondakcı, Savaş Taştan, Erol Şahin ve Mevlüt Metehan Kıyışkan nezaretinde, Çorum Gençlikspor’dan 5, Alaca Belediyespor’dan 5 ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden a6 olmak üzere 16 sporcu katılacak. Seçmelerde, Hüseyin Üstündağ da teknik komite üyesi olarak görev alacak.

Seçmelere katılacak Çorumlu judocular şunlar: Şeyma Hacer Yağlı, Mikail Pembe, İbrahim Bolat, Tuğrul Enes Güngör, Ahmet Babatumgöz, Fatih Temur Coşkun, Oğulcan Koçboğa, Serdar Yıldırım, İbrahim Melih Şahin, Duygu Üçöz, Rümeysa Taş, Sudenaz Artan, Emine Nisa Buz, Aleyna Bayat, Sıla Beşikci ve Dilara Sol.

(Spor Servisi)

