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Çorum’daki ilk maç seyircisiz!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Serik Belediyespor’la olan Play-Off finali tarafsız sahada oynanmasına rağmen evsahibi takım olarak değerlendirdiği Yeni Çorumspor’u“çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırdı. Aynı PFDK, misafir takım diye Serik Belediyespor’a ise aynı ihlalden dolayı ihtar verdi.

Çorum’daki ilk maç seyircisiz!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Serik Belediyespor’la olan Play-Off finali tarafsız sahada oynanmasına rağmen evsahibi takım olarak değerlendirdiği Yeni Çorumspor’u“çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırdı. Aynı PFDK, misafir takım diye Serik Belediyespor’a ise aynı ihlalden dolayı ihtar verdi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 01:25
Çorum’daki ilk maç seyircisiz!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yeni Çorumspor’a biten sezonla ilgili olarak üçüncü kez seyircisiz oynama cezası verdi.

Yeni Çorumspor, 24 Mayıs’ta Adana’da Antalya temsilcisi Serik Belediyespor’la Play-Off finalinde karşılaşan ve normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarda 4-2 kazanıp 2.Lig’e yükselen Yeni Çorumspor, taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Serik Belediyespor da aynı ihlalden dolayı PFDK’ya sevk edilirken, Yeni Çorumspor tarafsız saha olmasına rağmen evsahibi ekip olarak değerlendirilip “çirkin ve kötü tezahürat” eyleminin aynı sezon içerisinde evsahibi kulüp olduğu müsabakalarda 7.kez gerçekleşmesinden dolayı 1 resmi maçı seyircisiz oynama cezasına çarptırıldı.

PFDK’nın bu kararı üzerine Yeni Çorumspor, yeni sezonun ilk resmi iç saha maçını seyircisiz oynanacak.

PFDK, Serik Belediyespor’a ise “çirkin ve kötü tezahürat” eyleminin misafir takım olduğu müsabakalarda ilk kez gerçekleşmesinden dolayı ihtar verdi.

Yeni Çorumspor, biten sezonda sahasındaki Serik Belediyespor ve Ankara Adliyespor maçlarını da “seyircisiz” oynamıştı.

(Hüseyin AŞKIN)

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