‘Çorum’da oynamak herkese nasip olmaz’

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada futbolcuların ve taraftarların futboldan kopmaması adına Çorum FK yönetimi resmi instagram hesabından canlı yayınlarla futbolcuları taraftarlarla buluşturmaya devam ediyor, Şaban Yılmaz Genişyürek, Kerem Pala, M.Rıdvan Özdemir, Ertuğrul Sancaktutan’ın ardından önceki akşam da Kerem Çağatay canlı yayında taraftarlardan gelen soruları cevapladı.

EN İYİSİ ÇORUM FK

Koronavirüs salgını nedeniyle Kuşadası’nda kendini eve kapatan deneyimli orta saha oyuncusu Kerem Çağatay, Çorum’da futbol oynamanın çok keyifli olduğunu söyledi. Tutkulu bir taraftara sahip olan Çorum FK’nın oynadığı şehir takımları arasında en iyisi olduğunu da sözlerine ekledi. Çorum FK’da oynamanın bir ayrıcalık olduğunu da vurgulayan Çağatay, “Çorum FK’da oynamak her futbolcuya nasip olmaz. Çorum’a transfer olan futbolcular bunun kıymetini bilmesi gerekiyor. Çok iyi bir başkanı, iyi bir stadı ve iyi bir taraftar var. Mesela ben Sancaktepe’de oynadığım dönem 250-300 kişiye oynardık. Ama şimdi stadımız tıklım tıklım. Şehir takımının özellikleri bir futbolcu için her zaman ekstra güç olur. Maç öncesi ailenle yaşadığın bir sorunu bir stada çıktığın zaman unutuyorsun” ifadesini kullandı.

GİDENLERİN ETKİSİ OLDU

İkinci yarı yaşanan düşüşle alakalı gelen bir soruya, giden futbolcuların etkisi olduğunu söyleyen deneyimli futbolcu, “Berat Ali Genç, Ferdi Konak ve Eren Tokat’ı gidişi takımı olumsuz yönde etkiledi. Ancak tek sebep bu değil tabiki. Mücadele anlamında ve psikolojik olarak ta takımda bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün sonucunda da bir türlü istediğimiz skorları alamadık. Taraftarımızdan özür diliyoruz. İnşallah ben yine Çorum’da kalırım ve yeni sezonda üzdüğümüz taraftarımızı şampiyonlukla mutlu ederiz” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE’DE EMRE, AVRUPA’DA RONALDO

Örnek aldığın futbolcular kim? sorusuna Türkiye’de Emre Belözoğlu cevabını veren Kerem Çağatay, “Emre ağabey ilerlemiş yaşına rağmen hala üst düzey futbol oynuyor. Mevki olarak örnek aldığım futbolcuların başında geliyor. Avrupa’da ise mevki olarak değil, çalışkanlığı ile Cristiano Ronaldo’dur. Kendi milli takımı olsun, gittiği her takım olsun çok çalışıyor ve çok başarılı bir futbolcu” şeklinde konuştu.

SAMSUN MAÇINI UNUTAMIYORUM

Çorum Futbol Kulübü’nde forma giydiği süre içerisinde en unutamadığı maçın Samsunspor maçı olduğunu söyleyen Kerem, “Samsun maçı öncesi takım içinde oluşan hava harikaydı. Hepimiz maça kenetlenmiştik. Taraftarımız da hafta içi antrenmanlarında sosyal medya üzerinden bizi motive etmişlerdi. Kendi taraftarımız dışında Samsunlu taraftarlarında stadı doldurmaları bizi ekstra motive etti. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Atmosfer ve maçın zorluk derecesi bakımından Samsunspor maçı bu sezon en unutamadığım maçların başında geliyor” dedi.

NAFİCAN VE SEMİH’İN GELİŞİMİ ÇOK İYİ

Altyapıyla alakalı gelen soru üzerine, Onur Tekin ve Batuhan Demirel’in altyapıya örnek en iyi iki isim olduğunu söyleyen deneyimli futbolcu Kerem Çağatay, “Bu iki isim altyapıdan yetişerek gençlere iyi örnek oldular. Bu sezon ayrıca Nafican ve Semih’in gelişimini de çok beğeniyorum. Doğru yolda ilerliyorlar. Bu şekilde devam etmeleri takdirde çok iyi yerlere geleceklerdir”

TOP KAYIPLARI SİSTEMLE ALAKALI

Orta sahada yaşanan top kayıpları ile ilgili gelen soruya sistem alakalı bir sorun olduğunu söyleyen deneyimli futbolcu, “Bizim takımımızın bir sistemi var. Bu nedenle biz hiçbir zaman geriden set oyunları ile çıkan bir takım olmadık. Bu sistem ve oyuncu grubu ile alakalı. Biz önde baskı yaparak kaptığımız toplarla hızlı atağa çıkmaya çalışan bir takım olduk. Çok set oyunu oynamadığımız için top bizde görünmüyor ve çok top kaybı yaşadığımız gözüküyor” dedi.

FUTBOLU ÖZLEDİK

Koronavirüs salgınının hayatı olumsuz yönde etkilediğinin de altını çizen Çağatay, “Korona ilk çıktığında çok tedirgin olmuştum. Takımdaki arkadaşların da olmadığını biliyorsun ama rakibi bilmiyorsun sonuçta. Deplasmana gidince temas halinde oluyorsun mecburen. O yüzden ilk çıktığındaki tedirginliğim kalmadı. Haziran’da maçların tekrar başlayacağı konuşuluyor. Futbolu çok özledik zaten. İnanıyorum ki federasyon gereken önlemleri alacaktır” ifadesine yer verdi.

1 ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADIM

“6 senelik profesyonel futbolculuk kariyerim var. Bu süre zarfında önemli takımlarda forma giydim. Geçtiğimiz sezon Uşakspor forması ile şampiyonluk yaşadım. Bu profesyonel futbolculuk kariyerimde yaşadığım ilk şampiyonluktu. Fenerbahçe altyapısında oynadığım dönem çok kez şampiyon olduk ama profesyonel anlamda Uşakspor ilk şampiyonluğumdu.”

METE YILDIZ İLE İYİ ANLAŞIYORUM

Takımda en iyi anlaştığın kim sorusuna Mete Yıldız cevabı veren Kerem, “Mete benim Uşakspor’da da takım ve oda arkadaşımdı. Kendisinin bendeki yeri çok özeldir. Diğer takım arkadaşlarımla da iyi anlaşırım ama dediğim gibi Mete ile daha iyi uyum sağlıyoruz. Mete’nin yanı sıra Şaban ağabeyin de yeri bende çok ayrıdır” dedi.

NEŞE KAYNAĞI KEREM PALA

Takımın neşe kaynağının Kerem Pala olduğunu söyleyen deneyimli futbolcu, “Kerem’in enerjisini çok seviyorum. Mimikleri ile karşısındakini eğlendirebilen biri. Takımın en kötü giyinen ve en cimrisini açıklamayım o bende kalsın. Kimse kırılmasın” dedi. En şık sorusuna ise düşünmeden Murathan Buruş cevabını verdi.

YETERLİ DESTEK VERİLMİYOR

Çorum Futbol Kulübü taraftarında eksiklikle alakalı gelen bir soruya, “Taraftarımızda aslında eksiklik yok. Yağmur demiyorlar, çamur demiyorlar deplasmanlarda bile yanımızdalar. Taraftarımız görevini en iyi şekilde yapıyor. Takımımızdaki eksiklik ise Başkan Fatih Özcan’a yeterli destek verilmiyor. Başkanımız kurumsallaşmak adına çok güzel işlere imza attı ancak bu işlere destek yok. Misal maçlarımız canlı yayınlandı izleyen taraftar sayısı fazla değildi. Store açıldı kimse fazla ilgi göstermedi. Bu anlamda yönetim fazla destek alamadı. Böylesine bir kurumsallaşma varsa taraftar destek vermeli. Üst ligler hedefleniyorsa bu konuda bütün şehrin destek vermesi gerekiyor. Eksik yok ama destek vermeleri gerekiyor” dedi.

REAL MADRİD’DE OYNAMAK İSTERDİM

Yurt dışında hangi takımda oynamak isterdin sorusuna gülerek Real Madrid cevabını veren Kerem Çağatay, “Real Madrid bana dedemden kalan mirastır. Dedem çok takip ederdi. Bende çocukken onla beraber izlerdim maçlarını. O yüzden Avrupa’da Real Madrid’i desteklerim ve orada da oynamak isterdim.”

TARAFTAR OLARAK ÇORUMSPOR ÖNDE

Taraftar olarak Çorum FK taraftarını çok beğendiğini söyleyen Kerem, “6 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerimde 3 şehir takımında oynadım. Biri kendi memleketim Aydınspor, biri Uşakspor ve son olarak Çorum FK’da oynadım. Diğer ilçe takımlarında zaten taraftar pek yok. Ama bu 3 şehir takımında en çok Çorum FK taraftarını daha tutkulu buluyorum. Uşakspor ve Aydınspor taraftarları da çok iyiydi” ifadesini kullandı.

KAPTANLIĞIN ALINMASI DOĞRU KARARDI

Kaptanlık alındığında ne hissettin sorusuna, “Kaptanlığı sezon başında Hakan ağabey ve Ertuğrul yapıyordu. Sonra bir dönem bana verildi. Bende bu görevi layıkıyla yaptığıma inanıyorum. Ancak benden sonra Şaban ağabeye verildi. Bu en doğru karardı. Çünkü daha tecrübeli ve yaşça bizden büyüktü. Bu konuda da herhangi bir rahatsızlığım da olmadı. Ağabey pozisyonunda olan birine vermeleri doğru bir tercihti” dedi.

TARAFTARIMIZ ÇOK SABIRSIZ

Çorum FK’ya gönül veren bir taraftarın üst lige çıkmayla alakalı sorusu üzerine, “Başkanımız 3 yıllık proje açıkladı. Bu proje doğrultusunda Çorum FK’nın en kısa sürede üst lige çıkacağına inancım tam. Bizim taraftarımız çok sabırsız. Bazen yeni çıktığın ligde kalıcı olabilmekte büyük başarıdır. Bu sezon bence feda sezonu olmuştur. Ben Çorum FK’yı Çorum Belediyespor döneminden beri takip ediyorum. En fedekar oyuncu, yönetim ve hoca topluluğu mevcut şuanda. Taraftarımız bunun değerini bilsin. Bunu göz ardı etmesinler. Biz tüm maçlarımıza yenmek için çıkıyoruz. Ama futbol bu kaybedebiliyorsun da. Eğerki sezon başında Başkanın bıraktığında Oğuzhan ağabey de bıraksaydı bu takım inanın küme düşerdi. O süre zarfında herkes taşın altına elini koydu. İnanıyorum ki bu süreçten sonra Çorum FK başarılı olmuştur. Yeni sezonda daha da başarılı olacaktır” şeklinde konuştu.

(Rıfat KARA)