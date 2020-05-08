‘Çorum’da oynamak herkese nasip olmaz’

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada futbolcuların ve taraftarların futboldan kopmaması adına Çorum FK yönetimi resmi instagram hesabında canlı yayınlarla futbolcuları taraftarlarla buluşturmaya devam ediyor. Şaban Yılmaz Genişyürek, Kerem Pala, M.Rıdvan Özdemir’in, Ertuğrul Sancaktutan, Kerem Çağatay, Volkan Akyıldız, Muhammed Çoban, Mert Ilıman, Mikail Albayrak, Batuhan Demirel’in ardından son olarak 28 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Seres canlı yayında taraftarların sorularını cevapladı.

“GENÇ FUTBOLCULAR İÇİN ÇORUM FK İYİ BİR ŞANS”

Çorum Futbol Kulübü’nün deneyimli kanat oyuncusu Burak Seres Çorum FK

altyapısından çok iyi futbolcuların yetiştiğini söyledi. Genç futbolcular için Çorum FK’nın iyi bir şans olduğunun altını çizen Seres, “Fatih Özcan gibi bir başkan, Oğuzhan Yalçın gibi bir yöneticinin olduğu ortamı yakalamak herkese nasip olmaz. Bizim altyapımızda yetişen gençleri bu ortamı yakaladılar. Bunun üzerine şansta buluyorlar. Ben gençlere bu kadar değer veren başka bir takım olduğuna inanmıyorum özellikle 2.Lig’de. Fatih başkanı bu yüzden kutluyorum. Gençleri önemsiyor ve çok değer veriyor. Onlara ekmek kapısını sonuna kadar açmaya çalışıyor. Gençlerin de bu fırsatı iyi değerlendirmesi lazım. Çok çalışmaları lazım” dedi.

‘LİGİN YENİDEN BAŞLATILMASI ÇOK BÜYÜK BİR YANLIŞTIR’

Liglerin yeniden başlaması ile ilgili gelen soruya, büyük bir yanlış diyerek cevaplayan Burak Seres, “Bakanlığın açıkladığı protokolü uygulayacak çok az kulüp var. Biz memleketimizin takımında oynuyoruz. Biz bir şekilde çözüm üretiriz ama ya dışardan gelenler olacak onların karantina durumları olacak. Birde bunun saha içi durumu var elbet. Bizler memur değiliz veya esnaf değiliz. Bizler vücudumuzdan para kazanan insanlarız. Önümüzde 1 ay gibi süre var. Bu süre zarfında nasıl hazırlanacağız. Yüklemelere başlayınca sakatlık riski çoğalacak. Diyelim bu süreci geçtik saha içinde nasıl mücadele edilecek. Benim aklım bu işi pek almadı. O yüzden yeniden başlatılması bence çok yanlış bir karar. Umarım kısa sürede virüs daha çok kontrol altına alınır ve maçlar sağlıklı bir şekilde oynanır” ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL MAÇINI UNUTAMADIM

Taraftardan gelen en unutamadığın maç sorusunu cevaplayan Çorumlu futbolcu Burak Seres, 2014-2015 sezonunda Çorum Belediyespor forması ile Play-Off’ta İstanbulspor ile final oynamıştık. Çok iyi bir kadromuz vardı. Kazanacağımıza da inancımız tamdı. Ancak kötü bir maç oynayarak o maçı kaybetmiştik. Çok üzülmüştüm. Bu yüzden İstanbulspor maçı en unutamadığım maçlar sıralamasında zirvede yer alıyor” dedi.

“İSKENDERUN’A GİTTİĞİME PİŞMANIM”

Keşke gitmeseydim dediğin takım hangisi üzerine tebessüm ederek cevap veren Seres, “10 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerim var. Bu süre zarfında birçok takımda forma giyme şansı buldum. Bu takımlar içinde gittiğime pişman olduğum ve keşke gitmeseydim dediğim tek takım İskenderunspor. Nedenini soracak olursanız. İskenderunspor’a transferim öncesi Kenan Aşkan ağabeyin formasını giydiği Fethiyespor beni istemişti. Ben orayı değil İskenderun’u tercih etmiştim. Bu tercihim sonrası futbol hayatım daha farklı seyretti. Olumsuzluklar daha çok yaşamaya başladım. Bu yüzden İskenderun’a gittiğim için çok pişman olmuştum.”

ÇORUMSPOR’A ÇOK İMRENİRDİM

Bir taraftarın neden Çorumspor sorusu üzerine açıklamalarına devam eden deneyimli futbolcu, “ Bunun bir çok nedeni var. En başta memleketim. Taraftarı olduğum bir takım. Çocukluğumda imrendiğim bir takım gibi bir sürü nedenler sayabilirim. Bu sezon tercih etmemdeki en büyük etken ise Fatih Özcan’ın başkan, Oğzuhan Yalçın ağabeyinde yönetici olmasının etkisi çok” ifadesini kullandı.

ÇİLİNGİRE AÇIKLIK GETİRDİ

Moderatör Bülent Kol’un neden sana Çorum’da “Bay Çilingir” diyorlar sorusu üzerine gülümseyen Burak Seres, “Çorum’da ilk oynadığım sene kapanan savunmayı açıyorum diye, rakip savunmaya zor anlar yaşatıyorum diye taraftarlar bu lakabı layık görmüş bana.”

EN GOLCÜ ŞABAN

Çorum Futbol Kulübü’nde gole en yakın futbolcu kim sorusuna düşünmeden Şaban Yılmaz Geniş Yürek cevabını veren Burak, “Şaban ağabey tecrübeli bir futbolcu. Antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun golü resmen kokluyor. Bu yüzden takımda gole en yakın isimdir kendisi” dedi.

“GELECEĞİM EN İYİ YERİ HAYAL EDİYORUM”

Bir taraftarın en büyük hayalin nedir sorusu üzerine, “Ben biraz gerçekçi yaklaşmak istiyorum. Gelebileceğim en iyi yere gelmeyi hayal ediyorum. Kendimi en yüksek seviyede görürsem bu benim en büyük hayalim olur”

“DÜŞÜŞÜN BİRÇOK NEDENİ VAR”

“Taraftarımızın en çok merak ettiği sorulardan biri ikinci yarıda yaşanan düşüşün nedenleri. Bunun bir çok nedeni var aslında tek bir şeye bağlamamak lazım. Bir taraftarımız parasal sıkıntımı diye sormuş. Kesinlikle parayla alakası yok. Biz paramızı çok şükür alıyoruz. Düşüşün sebebi inişler çıkışlar oluyor. Sonuçta performansa dayalı bir iş yapıyoruz. İlk yarıda iyi bir ivme yakalandı ancak ikinci yarıda şansızlıkların yanı sıra, bireysel performanslarda etki etti” dedi.

EN İYİ 11’DE ÇORUM FK’DAN KİMSE YOK

Bülent Kol’un sunduğu canlı yayında en iyi 11’ini de açıklayan Burak Seres, 11’de Çorum FK’dan kimseye yer vermedi. Şuana kadar oynadığı takımlardaki arkadaşlarından en iyi 11’i kuran deneyimli futbolcu, kaleye Stefan Senecky, sağ beke Şener Özbayraklı, sol beke M.Erdem Uğurlu, stopere Baki Mercimek ve İbrahim Kaş, orta sahaya Galip Güzel ve Mustafa Er, sol açığa Gökhan Karadeniz, sağ açığa Mustafa Şen, forvet arkasına Tita ve santrafor bölgesine ise Murat Tosun’u koydu.

BURAK SERES’E GÖRE ÇORUM’DA YETİŞEN EN İYİ 5 FUTBOLCU

Bir taraftarın Çorum’da yetişen en iyi futbolcu kim sorusu üzerine moderatör Bülent Kol, Burak’tan Çorum’da yetişen en iyi 5 futbolcuyu açıklamasını istedi. Bunun üzerine ilk sırayı ağabeyi Gültekin Seres’i koyan deneyimli futbolcu listenin devamında ise M.Akif Tatlı, Arif Ceylan, Hamit Işık ve Oğuzhan Yalçın’a yer verdi.

EN İYİ TARAFTAR ÇORUM TARAFTARI

Oynadığı takımlar için en iyi taraftarın hangisi sorusuna düşünmeneden Çorum FK taraftarı diyen Burak Seres, “Benim için Çorum taraftarının yeri başkadır. Nihayetinde taraftarı olduğum bir kulüp. Ben Çorum’da maça çıkarken, 3 kişide bağırsa, 100 kişide bağırsa ben binlerce kişi bağırıyormuşçasına motive oluyorum. O duyguyu derinden hissediyorum”

“ÇOK FİNAL KAYBETTİM”

Osmanlıspor, Hatayspor, Silivrispor, Batman Petrolspor, Düzcespor, İskenderunspor ve Çorum FK gibi takımlarda forma giyen Burak Seres bu takımlar içinde sadece Silivrispor’da şampiyonluk yaşadığını belirtti. 1 şampiyonluğun yanı sıra 3 kez de play-off oynadığını ifade eden deneyimli futbolcu, bu play-off maçlarının hepsinde finalde kaybettiğini üzülerek söyledi.

“MESSİ’NİN ÜZERİNE FUTBOLCU TANIMAM”

Dünya genelinde en beğendiğin futbolcu kim sorusu üzerine tartışmasız Lionel Messi cevabını veren Burak Seres, “Ben Messi’nin üzerine futbolcu tanımam. Dünya genelinde Messiciler, Ronaldolcular diye taraf olma söz konusu ama. Benim için böyle bir şey yok. Ben Messici değil gülerek doğrucuyum” dedi.

BEŞİKTAŞ HAYALİM

Süper Lig’de hangi takımda oynamak isterdin sorusuna, Beşiktaş cevabını veren 28 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Seres, “Ben çocukluğumdan beri Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaş’ta oynamak en büyük hayalimdi. Bu yüzden böyle bir şansım olsaydı ilk tercihim her zaman Beşiktaş olurdu” ifadesini kullandı.

(Spor Servisi)