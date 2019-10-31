Çorum’da kıymeti bilinmedi ama Antalyaspor kalecilerini emanet etti

Kimdir Zafer Kıroğlu? 1975 Çorum doğumlu olmasına rağmen kısa profesyonel futbolculuk döneminde yolu hiç Çorum’dan geçmedi. Beden eğitimi öğretmeni olarak yıllarca Çorum’un farklı okullarında görev yaptı. Öğretmenliğinin yanı sıra kaleci antrenörü olarak Çorum’a yıllarca hizmet etti.

Çorumgücü, Çorumspor, eski adı Çorum Belediye, şimdiki adı Yeni Çorumspor’da kaleci antrenörlüğü yaptı. Çorum’a birçok kaleci kazandırdı. Ama diğer antrenörler gibi hep en zor ve parasız dönemlerde zoraki görevler verildi.

Geçen yıl “Burada bize ekmek yok” diyerek tayinini alıp Antalya’nın yolunu tuttu. Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Konyaaltı Belediyespor’da 1 sezon kaleci antrenörü olarak görev yaptıktan sonra bu sezon Süper Lig ekibi Antalyaspor’un altyapısına geçti.

A TAKIMLA İDMANLARA ÇIKIYOR

Antalyaspor’un Gençlik Gelişim Kaleci Antrenörü olarak görev yapan Zafer Kıroğlu, disiplinli çalışması ve çalıştırdığı kalecilerin yüksek performansı nedeniyle Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz’ın dikkatini çekti.

Geçtiğimiz günlerde Antalyaspor’un A Takım’ında göreve başlayan Zafer Kıroğlu Antalyaspor’un dün Niğde Anadolu FK ile deplasmanda oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur maçının deplasman kafilesine kaleci antrenörü olarak dahil edildi ve maçta da yedek kulübesinde yer aldı

Teknik direktör Bülent Korkmaz’ın çok memnun olduğu ve ilerisi için üzerine planlar yaptığı Zafer Kıroğlu’nun bundan sonra zaman zaman A takımın antrenmanlarına katılıp kendini daha da geliştirme imkânı sağlanacağı belirtildi.

Dedik ya, Zafer Kıroğlu’nu son örnek olarak verebiliriz diye. Kentin üst düzey eğitim almış antrenörleri şu ya da bu bahanelerle görmezden gelindiği sürece Çorum’da hiçbir zaman öze dönüş sağlanmış olmayacak. Ne zaman ki Yeni Çorumspor’un teknik heyeti ve futbolcu kadrosunda Çorumlular ağırlıkta olursa o zaman gerçek anlamda öze dönüş gerçekleşmiş olacak.