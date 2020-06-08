İlimizin mülki amirlerinden ve siyasilerinden isteğimiz, hazırlanacak yeni projenin Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı, Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezi ve tenis kortlarının bulunduğu alanla sınırlı olması. Çorum amatör futbolunun kalbi durumundaki 1 ve 2 No’lu sentetik sahaların daha sağlıklı şekilde spor yapabilmek üzere modernize hale getirilmesidir” dedi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şubesi Başkanı Remzi Karahan, taşınması gündemde olan 1 ve 2 No’lu sentetik futbol sahalarının mevcut yerlerinde kalması gerektiğini savundu ve “Yoksa Çorum’da futbol biter” dedi.

Çorum amatör futbolunun kalbi durumundaki 1 ve 2 No’lu sentetik sahaların bulunduğu alanın bu ay sonunda Çorum Belediyesi’ne devredileceğini ve başka tesisler yapılacağını kaydeden TÜFAD Şube Başkanı Remzi Karahan, sahaların mevcut yerlerinde kalması gerektiğini ifade ederken, “Çorum’da futbol altyapısının bugünlere gelmesinde 1 ve 2 No’lu sentetik sahaların önemi çok büyüktür. Özellikle hafta sonlarında iki sahada da sabah 08.00’den akşama kadar binlerce gencimiz ve çocuğumuz antrenman yapıyor. Kulüplerimiz bu sahaları bazen yarım yarım, bazen de çeyrek çeyrek bölüşerek kullanıyorlar.

Eğer bu iki saha yıkılıp şehir dışında bir yere yapılacaksa zaten saha bulmakta zorluk çektiğimiz bu günlerde sporcu bulmakta da çok zorlanırız. Resmi müsabaka oynamak için sahaya ihtiyacımız var lakin antrenman yapabilmek için sahaların mevcut yerlerinde kalması hayati önem taşıyor.

İlimizin mülki amirlerinden, siyasilerinden isteğimiz ve beklentimiz, hazırlanacak yeni projenin Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı, Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezi ve tenis kortlarının bulunduğu alanla sınırlı olması. Çorum amatör futbolunun kalbi durumundaki 1 ve 2 No’lu sentetik sahaların daha sağlıklı şekilde spor yapabilmek üzere modernize hale getirilmesidir.

Biz, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği olarak, ilimiz futbolunun kalbi olan bu sahaların mevcut yerlerinde kalması için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz” şeklinde konuştu.