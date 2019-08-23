“Çorum’a hizmet eden bu kulübü umursamayan herkese teşekkürler”

Bayanlar Türkiye 2.Voleybol Ligi’nde mücadele eden ve Çorum’un bayan voleybolunda iki lokomotif kulübünden biri olan Çorum Voleybol’un Başkanı ve aynı zamanda antrenörü Ali Haydar Teke, ilgisizlik ve destek görememekten dolayı sitemini ifade etti.

Ligin kuralarının çekileceğini ancak kulübün geleceğinin henüz belli olmadığına dikkat çeken Teke, “Fikstür çekimi için kulübümüze mail geldi ancak bizim kulübün geleceği hala belli değil.

İlgilerinden ve özellikle kadın voleyboluna duydukları histen dolayı Çorum’u yöneten, Çorum’a hizmet eden ama Çorum’a, Çorum sporuna, Çorum Voleyboluna hizmet eden bu kulübü umursamayan kim varsa hepsine sonsuz teşekkürler olsun” ifadelerini kullandı.

Çorum’da, Osmancık Belediyespor’la birlikte kadın voleybolunun öncülüğünü yapan ve 2.Lig’de mücadele eden Çorum Voleybol, yeni sezon için lige katılım payını bile son anda Başkan Ali Haydar Teke’nin yoğun çaba ve fedakârlıkları neticesinde ödeyebilmiş ve yeni sezonda da Çorum’u 2.Lig’de temsil etme hakkı elde etmişti.