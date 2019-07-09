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Çorum’a 11 kupa

Çorum Belediyesi tarafından 5.kez düzenlenen Ödüllü 5.Hitit Kupası Trap Yarışmaları Pazar günü yapıldı. Dereceye giren trapçılar belli oldu. Çorum’dan profesyoneller kategorisinde yarışan Serkan Kaya ve 50 yaş üstü veteranlarda yarışan Ahmet Koç birinci olurken, Çorumlu trapçılar toplamda 11 kupa kazandılar.

Çorum’a 11 kupa

Çorum Belediyesi tarafından 5.kez düzenlenen Ödüllü 5.Hitit Kupası Trap Yarışmaları Pazar günü yapıldı. Dereceye giren trapçılar belli oldu. Çorum’dan profesyoneller kategorisinde yarışan Serkan Kaya ve 50 yaş üstü veteranlarda yarışan Ahmet Koç birinci olurken, Çorumlu trapçılar toplamda 11 kupa kazandılar.

09 Temmuz 2019 Salı 00:47
Çorum’a 11 kupa

Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen Hitit Kupası Trap atışlarında heyecan sona erdi. Pazar günü Melikgazi Atış Poligonu’nda yapılan yarışlara Çorum’un yanı sıra Amasya, Tokat, Yozgat, Kastamonu, Samsun, Aydın, Ankara, İstanbul, Çankırı ve Sivas’tan olmak üzere toplam 315 sporcu katıldı. Profesyonel, avcılar, bayanlar, yıldızlar, 50 yaş üstü profesyoneller, 50 yaş üstü veteranlar olmak üzere 6 kategoride gerçekleşen atış yarışları oldukça renkli görüntülere sahne olurken, atışlar sonunda dereceye girenlere para ödülü ile kupaları takdim edildi. Kategorilerinde dereceye sporcular ve illeri şu şekilde oluştu;

Profesyoneller: 1.Serkan Kaya (Çorum), 2.Barbaros Örtükoğlu (Tosya), 3.Hüseyin Örtükoğlu (Tosya), 4.Yusuf Kılıç (Sivas)

Avcılar: 1.Samet Esen (Tosya), 2.Mustafa Turalıoğlu (Tosya), 3.Ali Çevik (Çorum), 4.Onur Amir (Çorum)

Bayanlar: 1.Kamer Gür (Sivas), 2.Buket Sin (Çorum), 3.Nazlınur Mutlu (Kastamonu), 4.Z.Yağmur Sağlıklı (Kastamonu)

Yıldızlar: 1.Cihan Aslantürk (Samsun), 2.Y.Emre Güneş (Çorum), 3.Halil Bayrakçı (Kastamonu), 4.Emrah Okur (Samsun)

50 Yaş Üstü Veteranlar: 1.Ahmet Koç (Çorum), 2.Halil Çağıl (Çorum), 3.Cemik Ahıska (Çorum), 4.Hikmet Sin (Çorum)

50 Yaş Üstü Profesyoneller: 1.Murat Aktaş (Samsun), 2.Arslan Özkaya (Çorum), 3.M.Ali Baylakçı (Kastamonu), 4.Fikret Sin (Çorum)

Yarışmaları, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Belediye Spor İşleri Müdürü Nadir Solak ve çok sayıda vatandaş izledi.

(Rıfat KARA)

Son Güncelleme: 09.07.2019 00:51
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