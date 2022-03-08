Çorum voleybolunda tarihi başarı

Konya’da gerçekleşen Erkekler 2.Voleybol Ligi Play-Off final etabında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ilk maçında Ankara temsilcisi Anadolu Voleybol’a 3-2 yenilirken, ikinci maçında ise Bursa temsilcisi Karacabey Beldiyespor’u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Kırmızı-Siyahlılar 1.Lig yolundaki son maçını önceki gün akşam saatlerinde Osmaniye temsilcisi İstiklal Ortaokulu ile oynadı. Karatay Kongre Büyük Salon’da oynanan maçın ilk setinde rakibine göre etkili bir oyun ortaya koyan Çorum Belediyesi bu seti 9 sayı farkla kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci set son bölüme kadar denk bir mücadeleye sahne olurken, son bölümde Okay’ın etkili smaçları ile üst üste sayılar bulan Kırmızı-Siyahlılar seti 25-21 skoru da 2-0 yaptı. Üçüncü sette oyundan düşen rakibi karşısında hata yapmayan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bu seti de 25-10 maçı da 3-0 kazanmayı başardı.



Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi puanını 7’e yükselterek grubu ikinci sırada tamamladı ve adını 1.Lig’e yazdırdı.

Karşılaşma sonunda Türkiye Voleybol Federasyonu yetkilileri tarafından düzenlenen törenle Çorum Belediyesi’ne şampiyonluk kupası verildi.

SALON : Karatay Kongre.

HAKEMLER: Ahmet Çenesiz, Turgut Uzunbucak.

ÇORUM BELEDİYESİ GENÇLİKSPOR: Okay, Sercan, Hasan Emre, Mehmet Bebek, Muratcan, Taha, Emirhan, Mehmet Bircan, Berke, İlker, Soner, Ali, Hasan, Mehmet Cam

OSMANİYE İSTİKLAL ORTAOKULU :Ozan, Oğuz, Alper, Talha, Fikri, Hakan, İbrahim, Kubilay, Faik, Mustafa, Volkan.

SETLER: 25-16, 25-21, 25-10

(Rıfat KARA)

