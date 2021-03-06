Çorum Voleybol’da parola galibiyet

Sezon son maçında sahasında Fındıklı Tenis Doğa ile karşılaşacak olan Çorum Voleybol Spor Kulübü’nde tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 18.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü ile Rize temsilcisi Fındıklı Tenis Doğa Çorum’da karşı karşıya gelecek. İkinci yarıda yaşadığı düşüş ile Play-Off hayallerine erken veda eden Çorum Voleybol, sezonun son maçında Fındıklı’yı yenerek sezonu galibiyetle kapatmanın hesabını yapıyor. Yarın Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Sezonun ilk yarısında Rize’de oynanan maçı Rize temsilcisi 3-2’lik skorla kazanmayı başarmıştı.

(Spor Servisi)

