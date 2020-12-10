Çorum Voleybol’da koronavirüs şoku!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup’ta mücadele eden Çorum Voleybol Spor Kulübü’nde 4 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Pazar günü Ünyegücü ile oynanacak kritik maç öncesi koronavirüs testine tabi tutulan Çorum Voleybol Spor Kulübü’nde kaptan Ayşe Bakacak, Bengisu Yılmaz, Sibel Özçelik ve Nurseda Boydağ’ın test sonuçları pozitif çıktı. Bu gelişme üzerine Çorum Voleybol Spor Kulübü’nün Pazar günü oynanacak olan Ünyegücü ve gelecek hafta oynanacak olan Fındıklı Tenis Doğa maçlarının ertelenmesi gündeme geldi. Çorum Voleybol Spor Kulübü yönetimi dün akşam saatlerinde Türkiye Voleybol Federasyonu’na bahsi geçen iki maçın ertelenmesi yönünde başvurusunu yaptı.

Çorum Voleybol Spor Kulübü’nün başvurusunu değerlendirecek olan Türkiye Voleybol Federasyonu Ünyegücü ve Fındıklı Tenis Doğa maçları hakkındaki kararını bugün açıklaması bekleniyor.

(Spor Servisi)