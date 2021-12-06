Çorum Voleybol’a İskofya darbesi: 3-0
Spor 06.12.2021, 00:24
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Çorum’un Kadınlar 2.Voleybol Ligi’ndeki temsilcilerinden Çorum Voleybol, Trabzon deplasmanında İskofyaspor’a 3-0 farklı mağlup oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 8.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü Trabzon’da İskofyaspor’un konuğu oldu. Çarşıbaşı Spor Salonu’nda saat 14.00’de başlayan karşılaşmanın ilk setinden son setine kadar rakibi karşısında fazla varlık gösteremeyen Çorum’un sultanları sahadan 25-10, 25-9 ve 25-11’lik setlerle 3-0 mağlup ayrıldı.
Bu sonucun ardından ev sahibi İskofyaspor puanını 14’e yükseltirken, konuk Çorum Voleybol ise 9 puanda kaldı.
(Rıfat KARA)
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|14
|17
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|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
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|15
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|13
|13
|18. Altınordu
|15
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|13
|7
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|15
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|15
|19
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|17
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|16
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|15
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|19. Newcastle
|15
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|3. Real Betis
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|30
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|29
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|27
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|16
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|14
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|12
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|15
|10
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