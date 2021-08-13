Çorum Voleybol’a ‘Gözde’ transfer

Çorum Voleybol Spor Kulübü dış transferde Gözde Demirışık ile anlaşma sağladı.

Yeni sezonda Çorum’u Kadınlar 2.Voleybol Ligi’nde temsil edecek olan Çorum Voleybol Spor Kulübü dış transferde önemli bir ismi daha kadrosuna kattı.

Sezona şampiyonluk parolası ile girmeye hazırlanan Çorum Voleybol Spor Kulübü dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenör Ali Haydar Teke önderliğinde daha önce iç transferde Tuğçe Küçükahıskalı, Sıla Gök, Doğa Urgancı İrem Aykaç, Melisa Keskin ve Tuba Bayram’ı renklerine bağlayan Kırmızı-Siyahlılar dış transferde ise son olarak smaçör Dilara Başel ile anlaşma sağlamıştı. Aynı bölgeye bir transfer daha yapmak için kolları sıvayan Çorum Voleybol Spor Kulübü yönetimi, Ali Haydar Teke’nin raporu doğrultusunda Samsun Anakent altyapısından yetişen geçtiğimiz sezon ise Tarsus Belediyespor’un formasını giyen 20 yaşındaki smaçör Gözde Demirışık ile anlaşma sağladı.

Çorum Voleybol Spor Kulübü antrenörü Ali Haydar Teke, dış transferde görüşmelerin devam ettiğini ilerleyen günlerde prensip anlaşmasına varılan diğer oyuncuları da açıklayacaklarını ifade etti. (Rıfat KARA)